Evdeki Duş Başlığı Ve Diş Fırçasına Dikkat!
Uzmanlardan ezber bozan açıklama
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Northwestern Üniversitesi?nde yapılan araştırmada her gün kullandığımız temizlik ürünleri incelendi. Diş fırçaları ve duş başlıkları kullanılarak yapılan araştırmada çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Duyduklarınıza inanamayacaksınız!
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Her evde bulunan ve sıkça kullanılan diş fırçası ve duş başlıkları üzerinde 614 farklı virüs çeşidi tespit edildi.
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Northwestern Üniversitesi?nin 92 adet duş başlığı ve 34 adet diş fırçası üzerinde yaptığı çalışmada diş fırçaları ve duş başlıkları üzerinde bulunan ?biyofilm? adlı yapışkan tabakalar incelendi.
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Kişisel kullanım farklılıklarından dolayı örnekler üzerindeki virüs sayılarında değişkenlik olabileceği belirtildi.
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HASTALIĞA YOL AÇMIYOR, BAKTERİLERLE RESMEN SAVAŞIYOR!
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Evlerde çeşitli virüslerin varlığını ortaya koyan çalışmada nemli ortamlarda bulunan diş fırçası ve duş başlığı gibi eşyaların da bakteri üremesi için uygun koşulları taşıdığı ortaya çıktı.
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Araştırmacılara göre bu virüsler hastalığa yol açmıyor, aksine ?bakteriyofaj? olarak adlandırılıyor ve bakterileri yok eden virüsler olduğu ifade ediliyor.
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Antibiyotik direncini aşmada olumlu etkileri olduğu belirtilen bakteriyofajların, araştırmacı Erica Hartmann?a göre biyoteknoloji alanında olumlu etkileri var.