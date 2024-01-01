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Evdeki Duş Başlığı Ve Diş Fırçasına Dikkat!

Uzmanlardan ezber bozan açıklama

  1. Northwestern Üniversitesi?nde yapılan araştırmada her gün kullandığımız temizlik ürünleri incelendi. Diş fırçaları ve duş başlıkları kullanılarak yapılan araştırmada çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Duyduklarınıza inanamayacaksınız!

    Northwestern Üniversitesi?nde yapılan araştırmada her gün kullandığımız temizlik ürünleri incelendi. Diş fırçaları ve duş başlıkları kullanılarak yapılan araştırmada çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Duyduklarınıza inanamayacaksınız!

  2. Her evde bulunan ve sıkça kullanılan diş fırçası ve duş başlıkları üzerinde 614 farklı virüs çeşidi tespit edildi.

    Her evde bulunan ve sıkça kullanılan diş fırçası ve duş başlıkları üzerinde 614 farklı virüs çeşidi tespit edildi.

  3. Northwestern Üniversitesi?nin 92 adet duş başlığı ve 34 adet diş fırçası üzerinde yaptığı çalışmada diş fırçaları ve duş başlıkları üzerinde bulunan ?biyofilm? adlı yapışkan tabakalar incelendi.

    Northwestern Üniversitesi?nin 92 adet duş başlığı ve 34 adet diş fırçası üzerinde yaptığı çalışmada diş fırçaları ve duş başlıkları üzerinde bulunan ?biyofilm? adlı yapışkan tabakalar incelendi.

  4. Kişisel kullanım farklılıklarından dolayı örnekler üzerindeki virüs sayılarında değişkenlik olabileceği belirtildi.

    Kişisel kullanım farklılıklarından dolayı örnekler üzerindeki virüs sayılarında değişkenlik olabileceği belirtildi.

  5. HASTALIĞA YOL AÇMIYOR, BAKTERİLERLE RESMEN SAVAŞIYOR!

    HASTALIĞA YOL AÇMIYOR, BAKTERİLERLE RESMEN SAVAŞIYOR!

  6. Evlerde çeşitli virüslerin varlığını ortaya koyan çalışmada nemli ortamlarda bulunan diş fırçası ve duş başlığı gibi eşyaların da bakteri üremesi için uygun koşulları taşıdığı ortaya çıktı.

    Evlerde çeşitli virüslerin varlığını ortaya koyan çalışmada nemli ortamlarda bulunan diş fırçası ve duş başlığı gibi eşyaların da bakteri üremesi için uygun koşulları taşıdığı ortaya çıktı.

  7. Araştırmacılara göre bu virüsler hastalığa yol açmıyor, aksine ?bakteriyofaj? olarak adlandırılıyor ve bakterileri yok eden virüsler olduğu ifade ediliyor.

    Araştırmacılara göre bu virüsler hastalığa yol açmıyor, aksine ?bakteriyofaj? olarak adlandırılıyor ve bakterileri yok eden virüsler olduğu ifade ediliyor.

  8. Antibiyotik direncini aşmada olumlu etkileri olduğu belirtilen bakteriyofajların, araştırmacı Erica Hartmann?a göre biyoteknoloji alanında olumlu etkileri var.

    Antibiyotik direncini aşmada olumlu etkileri olduğu belirtilen bakteriyofajların, araştırmacı Erica Hartmann?a göre biyoteknoloji alanında olumlu etkileri var.