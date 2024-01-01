Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik Hayatını Kaybetti
Son mesajında ne demişti
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Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesiyle duyurdu.
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Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile ün kazanan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" ile başladığı oyunculuk kariyerinde "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.
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Oyuncu 2 gün önce gittiği hastaneden video paylaşmıştı. Çelik, "Şu hastaneye geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar arabam, yatım, villam olmuştu." ifadelerini kullanmıştı.
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Gülse Birsel: Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz
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Ata Demirer: Güzel zamanlarda güzel yıllar... Çok erken bir veda. Ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin, nur içinde yat kardeşim.
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Hale Caneroğlu: Üzüntümü ifade bile edemiyorum. Şoktayım. Yıllarca rol arkadaşım oldun. Işıklar içinde uyu Kubim.
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VURAL ÇELİK KİMDİR ?
Vural Çelik (d. 1972, Ankara), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.
Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı.
Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterini canlandırdı. En son Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım adlı sinema filminde başrol oynamıştır.