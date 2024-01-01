Muğla'da İki Bölgede Orman Yangını
Muğla'da Dalaman ile Menteşe'de başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele var. Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.
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Söndürme çalışmalarını 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 131 orman personeli karadan yürütüyor. 5 helikopter ve 1 uçak havadan müdahalesini sürdürüyor.
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Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almada güçlük çekiyor.
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Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahale eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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ORTACA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Dün Ortaca ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. Saat 19.30'da Okçular mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa süre içinde büyüdü. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Yangın, 2 saat süren uğraşlarla kontrol altına alındı.
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BİR YANGIN DA MİLAS'TA ÇIKTI Milas ilçesinde de saat 05.40 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.
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"MENTEŞE'DE 75 HANE, DALAMAN'DA 85 YAPI TAHLİYE EDİLDİ" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı." dedi.
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OGM: İKİ İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de, Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar hava sıcaklıkları düşük olsa da şiddetli rüzgar Yeşil Vatan için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünden bu yana meydana gelen toplam 35 yangına müdahale ettik. Muğla Dalaman ve Menteşe'de ise devam eden yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."
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MSB: 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dalaman'daki orman yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.