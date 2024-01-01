Tekstilcinin Kapkaç Oyunu

Polise bilgi veren tekstilci iş adamı C.K, İstanbul'a iş anlaşması için gitmek üzere kendi otomobiliyle terminale geldiğinde aracından indiğini, yemek için yakındaki alışveriş merkezine giderken elindeki 58 bin euro bulunan çantanın bir motosikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını söyledi. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, motosikletliyi yakalamak için kameralardan geldiği yönü bulmaya çalıştı.