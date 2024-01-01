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Bakırköy'de Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrenci Aysel Öldü

İstanbul Bakırköy'de kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu kişinin arkasında yolculuk yapan Aysel Yurtoğlu hayatını kaybetti.

  1. Kaza, Yeşilköy Eski Havaalanı Caddesi Zeytinburnu istikametinde 16 Ekim Çarşamba günü öğlen saatlerinde meydana geldi.

    Kaza, Yeşilköy Eski Havaalanı Caddesi Zeytinburnu istikametinde 16 Ekim Çarşamba günü öğlen saatlerinde meydana geldi.

  2. Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenci olan Aysel Yurtoğlu aynı üniversitede okuyan Suriyeli Zeyit El Hamid motosikletle caddede ilerliyordu. El Hamid motosikletinin hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen otomobile çarptı.

    Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenci olan Aysel Yurtoğlu aynı üniversitede okuyan Suriyeli Zeyit El Hamid motosikletle caddede ilerliyordu. El Hamid motosikletinin hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen otomobile çarptı.

  3. Kazada Aysel Yurtoğlu ve Zeyit El Hamid yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kazada Aysel Yurtoğlu ve Zeyit El Hamid yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırdı.

  4. Motosikletin sürücüsü Zeyit El Hamid ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Motosikletin sürücüsü Zeyit El Hamid ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

  5. Ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu, kazadan bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

    Ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu, kazadan bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.