Bakırköy'de Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrenci Aysel Öldü

Kazada Aysel Yurtoğlu ve Zeyit El Hamid yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırdı.