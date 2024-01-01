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Hafızayı Zehir Gibi Güçlendiren Vitamin!

Osman Müftüoğlu açıkladı!

  1. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hafızayı güçlendirecek ve zehir gibi çalıştıracak olan vitamini açıkladı. Günlük hayatta artık herkesin kullandığı ve araştırdığı vitamin takviyelerine mutlaka D vitaminini eklenmesi gerektiğini vurgulayan Müftüoğlu, D vitamininin 'En marifetli' takviye olduğunu söyleyen bir açıklamada bulundu.

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hafızayı güçlendirecek ve zehir gibi çalıştıracak olan vitamini açıkladı. Günlük hayatta artık herkesin kullandığı ve araştırdığı vitamin takviyelerine mutlaka D vitaminini eklenmesi gerektiğini vurgulayan Müftüoğlu, D vitamininin 'En marifetli' takviye olduğunu söyleyen bir açıklamada bulundu.

  2. Vücudumuzda belirli oranlarda bulunması şart olan vitaminlerin, cilt hastalıklarının giderilmesinden metabolizmanın düzenlenmesine, kan hücrelerinin yapımından kemik gelişimine kadar vücudun işleyişinde pek çok alanda görevi vardır.

    Vücudumuzda belirli oranlarda bulunması şart olan vitaminlerin, cilt hastalıklarının giderilmesinden metabolizmanın düzenlenmesine, kan hücrelerinin yapımından kemik gelişimine kadar vücudun işleyişinde pek çok alanda görevi vardır.

  3. Her türlü vitamin azlığında vücut negatif bir şekilde etkilenir.

    Her türlü vitamin azlığında vücut negatif bir şekilde etkilenir.

  4. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu paylaştığı yeni haberinde en marifetli vitaminin hangisi olduğunu açıkladı. İnsan sağlığına olan etkileri, faydaları ve görevi çok daha fazla olan o vitamin, elbette ki D vitamini.

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu paylaştığı yeni haberinde en marifetli vitaminin hangisi olduğunu açıkladı. İnsan sağlığına olan etkileri, faydaları ve görevi çok daha fazla olan o vitamin, elbette ki D vitamini.

  5. Osman Müftüoğlu, kemik kas bütünlüğünün korunmasında, kalp damar sisteminin verimli çalışmasında, bağışıklığı güçlendirmede, enfeksiyonları frenlemede ve kanserin önlenmesinde D vitamininin büyük rolü olduğunu belirtiyor.

    Osman Müftüoğlu, kemik kas bütünlüğünün korunmasında, kalp damar sisteminin verimli çalışmasında, bağışıklığı güçlendirmede, enfeksiyonları frenlemede ve kanserin önlenmesinde D vitamininin büyük rolü olduğunu belirtiyor.

  6. Aynı zamanda yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini takviyesi beynimize demansı azaltan farklı faydalar da sağlayabiliyor. Araştırma sonuçlarında düzenli bir D vitamini takviyesi bellek dostu olarak işe yarıyor.

    Aynı zamanda yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini takviyesi beynimize demansı azaltan farklı faydalar da sağlayabiliyor. Araştırma sonuçlarında düzenli bir D vitamini takviyesi bellek dostu olarak işe yarıyor.

  7. BAZI AĞRILARIN NEDENİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ Vitamin eksikliği dışarıdan bakıldığında kendini belli etmese de farklı belirtilerle ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğinin en belirgin özellikleri yorgunluk, uykusuzluk, kemik ağrıları, depresyon, saç dökülmesi, kas zayıflığı ve iştah problemleridir.

    BAZI AĞRILARIN NEDENİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ Vitamin eksikliği dışarıdan bakıldığında kendini belli etmese de farklı belirtilerle ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğinin en belirgin özellikleri yorgunluk, uykusuzluk, kemik ağrıları, depresyon, saç dökülmesi, kas zayıflığı ve iştah problemleridir.

  8. D vitamininin neden olduğu bazı semptomlar günlük yaşamı çok fazla etkileyebilir. D vitamini eksikliği giderilmediğinde kemik yapısında problemler, kemik erimesi ve kas güçsüzlüğü gibi sorunlar meydana gelmeye başlar.

    D vitamininin neden olduğu bazı semptomlar günlük yaşamı çok fazla etkileyebilir. D vitamini eksikliği giderilmediğinde kemik yapısında problemler, kemik erimesi ve kas güçsüzlüğü gibi sorunlar meydana gelmeye başlar.

  9. Uyandığınızda çok ağır antrenmanlar yapmış gibi yorgun hissediyorsanız bu durum büyük ihtimalle D vitamini eksikliğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda uyku kalitesini düşürerek performans eksikliğine neden olur.

    Uyandığınızda çok ağır antrenmanlar yapmış gibi yorgun hissediyorsanız bu durum büyük ihtimalle D vitamini eksikliğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda uyku kalitesini düşürerek performans eksikliğine neden olur.

  10. Özellikle sabahları uyandığınızda adım atarken topuk ağrısı çekiyorsanız bu durum da vitamin eksikliğinin belirtilerinden biridir. Bazı vitamin eksiklikleri dokularda farklı ağrılara neden olabilir.

    Özellikle sabahları uyandığınızda adım atarken topuk ağrısı çekiyorsanız bu durum da vitamin eksikliğinin belirtilerinden biridir. Bazı vitamin eksiklikleri dokularda farklı ağrılara neden olabilir.

  11. Ayrıca sıklıkla boyun ve sırt tutulması yaşıyorsanız, asıl sebebi yine D vitamini eksikliği olabilir. Tutulmalar, günlük hayatı olumsuz etkileyen, ani kasılmalara ve şiddetli ağrılara yol açan sancılı durumlardan biridir. Sırt ağrısı da vitamin eksikliğinin bir başka habercisidir.

    Ayrıca sıklıkla boyun ve sırt tutulması yaşıyorsanız, asıl sebebi yine D vitamini eksikliği olabilir. Tutulmalar, günlük hayatı olumsuz etkileyen, ani kasılmalara ve şiddetli ağrılara yol açan sancılı durumlardan biridir. Sırt ağrısı da vitamin eksikliğinin bir başka habercisidir.

  12. D vitamini eksikliği birçok sağlık sorununu beraberinde getirebilir. Vitaminler genel olarak sağlığımız için ihtiyaç olarak bilinse de D vitamininin yeri çok başka. Osman Müftüoğlu'nun da dediği gibi, diğer vitaminlere göre marifeti çok daha fazla.

    D vitamini eksikliği birçok sağlık sorununu beraberinde getirebilir. Vitaminler genel olarak sağlığımız için ihtiyaç olarak bilinse de D vitamininin yeri çok başka. Osman Müftüoğlu'nun da dediği gibi, diğer vitaminlere göre marifeti çok daha fazla.