Hafızayı Zehir Gibi Güçlendiren Vitamin!

D vitamini eksikliği birçok sağlık sorununu beraberinde getirebilir. Vitaminler genel olarak sağlığımız için ihtiyaç olarak bilinse de D vitamininin yeri çok başka. Osman Müftüoğlu'nun da dediği gibi, diğer vitaminlere göre marifeti çok daha fazla.