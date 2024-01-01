Hafızayı Zehir Gibi Güçlendiren Vitamin!
Osman Müftüoğlu açıkladı!
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hafızayı güçlendirecek ve zehir gibi çalıştıracak olan vitamini açıkladı. Günlük hayatta artık herkesin kullandığı ve araştırdığı vitamin takviyelerine mutlaka D vitaminini eklenmesi gerektiğini vurgulayan Müftüoğlu, D vitamininin 'En marifetli' takviye olduğunu söyleyen bir açıklamada bulundu.
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Vücudumuzda belirli oranlarda bulunması şart olan vitaminlerin, cilt hastalıklarının giderilmesinden metabolizmanın düzenlenmesine, kan hücrelerinin yapımından kemik gelişimine kadar vücudun işleyişinde pek çok alanda görevi vardır.
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Her türlü vitamin azlığında vücut negatif bir şekilde etkilenir.
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu paylaştığı yeni haberinde en marifetli vitaminin hangisi olduğunu açıkladı. İnsan sağlığına olan etkileri, faydaları ve görevi çok daha fazla olan o vitamin, elbette ki D vitamini.
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Osman Müftüoğlu, kemik kas bütünlüğünün korunmasında, kalp damar sisteminin verimli çalışmasında, bağışıklığı güçlendirmede, enfeksiyonları frenlemede ve kanserin önlenmesinde D vitamininin büyük rolü olduğunu belirtiyor.
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Aynı zamanda yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini takviyesi beynimize demansı azaltan farklı faydalar da sağlayabiliyor. Araştırma sonuçlarında düzenli bir D vitamini takviyesi bellek dostu olarak işe yarıyor.
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BAZI AĞRILARIN NEDENİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ Vitamin eksikliği dışarıdan bakıldığında kendini belli etmese de farklı belirtilerle ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğinin en belirgin özellikleri yorgunluk, uykusuzluk, kemik ağrıları, depresyon, saç dökülmesi, kas zayıflığı ve iştah problemleridir.
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D vitamininin neden olduğu bazı semptomlar günlük yaşamı çok fazla etkileyebilir. D vitamini eksikliği giderilmediğinde kemik yapısında problemler, kemik erimesi ve kas güçsüzlüğü gibi sorunlar meydana gelmeye başlar.
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Uyandığınızda çok ağır antrenmanlar yapmış gibi yorgun hissediyorsanız bu durum büyük ihtimalle D vitamini eksikliğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda uyku kalitesini düşürerek performans eksikliğine neden olur.
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Özellikle sabahları uyandığınızda adım atarken topuk ağrısı çekiyorsanız bu durum da vitamin eksikliğinin belirtilerinden biridir. Bazı vitamin eksiklikleri dokularda farklı ağrılara neden olabilir.
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Ayrıca sıklıkla boyun ve sırt tutulması yaşıyorsanız, asıl sebebi yine D vitamini eksikliği olabilir. Tutulmalar, günlük hayatı olumsuz etkileyen, ani kasılmalara ve şiddetli ağrılara yol açan sancılı durumlardan biridir. Sırt ağrısı da vitamin eksikliğinin bir başka habercisidir.
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D vitamini eksikliği birçok sağlık sorununu beraberinde getirebilir. Vitaminler genel olarak sağlığımız için ihtiyaç olarak bilinse de D vitamininin yeri çok başka. Osman Müftüoğlu'nun da dediği gibi, diğer vitaminlere göre marifeti çok daha fazla.