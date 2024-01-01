Bayat Balık Nasıl Anlaşılır?

7- Bayat olan balık aynı zamanda kötü bir kokuya neden olur. Taze balıkta deniz kokusu olurken bayat balıkta aşırı yoğun bir koku oluşur. Bu koku biraz amanyok kokusunu andırır. Aynı zamanda son olarak balığın taze olup olmadığını anlayabileceğiniz bir detay ise balıkları yıkarken balığın çok yumuşaması ve erimeye başlamasıdır. Uzmanlar bu durumu fark ettiğiniz an asla tüketmemeniz gerektiğini konusunda uyarılarda bulunuyor.