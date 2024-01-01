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Bayat Balık Nasıl Anlaşılır?

Uzmanlardan uyarı: Karın kısmı bu şekildeyse satın almayın

  1. Eylül ayından itibaren en çok tüketilen lezzetlerden biri olan balığı satın alırken bayat balığa denk gelmemek için dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Uzmanlar faydaları saymakla bitmeyen balığı tükettikten sonra yaşanabilecek zehirlenmelere karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Peki, balığın taze olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bayat balık nasıl anlaşılır? İşte alırken dikkat edilmesi gerekenler...

    Eylül ayından itibaren en çok tüketilen lezzetlerden biri olan balığı satın alırken bayat balığa denk gelmemek için dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Uzmanlar faydaları saymakla bitmeyen balığı tükettikten sonra yaşanabilecek zehirlenmelere karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Peki, balığın taze olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bayat balık nasıl anlaşılır? İşte alırken dikkat edilmesi gerekenler...

  2. İçerisinde barındırdığı binbir vitamin sayesinde uzmanlar tarafından haftada en az iki defa tüketilmesi önerilen balığı mutlaka taze olmasına dikket etmeniz gerekiyor.

    İçerisinde barındırdığı binbir vitamin sayesinde uzmanlar tarafından haftada en az iki defa tüketilmesi önerilen balığı mutlaka taze olmasına dikket etmeniz gerekiyor.

  3. Tam da mevsimi olan balığı tüketirken pazar tezgahlarında uzun süre bekletilen balıklara karşı uzmanlar uyarıda bulunuyor.

    Tam da mevsimi olan balığı tüketirken pazar tezgahlarında uzun süre bekletilen balıklara karşı uzmanlar uyarıda bulunuyor.

  4. Bayat balık tüketirken gıda zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar tedavi edilmediği takdirde ise ölümlere neden olabileceğinin altını çiziyor.

    Bayat balık tüketirken gıda zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar tedavi edilmediği takdirde ise ölümlere neden olabileceğinin altını çiziyor.

  5. Peki bayat balık nasıl anlaşılır, Yöntemleri neler?

    Peki bayat balık nasıl anlaşılır, Yöntemleri neler?

  6. Balık satın alarıken bayat olup olmadığını anlamak için evde kendiniz birkaç yöntem uygulayarak anlayabilirsiniz.

    Balık satın alarıken bayat olup olmadığını anlamak için evde kendiniz birkaç yöntem uygulayarak anlayabilirsiniz.

  7. 1-Bunun için büyük bir kaba su koyun. Daha sonra aldığını balığı içine koyun. Eğer koyduğunuz balık dibe çökerse bu aldığınız balığın taze olduğunu gösterir.

    1-Bunun için büyük bir kaba su koyun. Daha sonra aldığını balığı içine koyun. Eğer koyduğunuz balık dibe çökerse bu aldığınız balığın taze olduğunu gösterir.

  8. Eğer balık su yüzeyinde kalırsa aldığınız balıklar bayatttır. Asla tüketmeyin.

    Eğer balık su yüzeyinde kalırsa aldığınız balıklar bayatttır. Asla tüketmeyin.

  9. 2-Bir diğer yöntemlerden biri ise balığı satın alırken gözlerini kontrol edin. Eğer balığın gözleri canlı ve saydam ise balık taze demektir.

    2-Bir diğer yöntemlerden biri ise balığı satın alırken gözlerini kontrol edin. Eğer balığın gözleri canlı ve saydam ise balık taze demektir.

  10. 3-Aynı zamanda balığın gözbebeklerinin dışa dönük olması gerekiyor.

    3-Aynı zamanda balığın gözbebeklerinin dışa dönük olması gerekiyor.

  11. 4-Bir diğer kullanacağınız yöntem ise evde balığı kestikten sonra iç et kısmından anlama yöntemidir. Eğer balığın eti sert ise taze eğer balığın karın bölgesinde şişkinlik varsa bayattır.

    4-Bir diğer kullanacağınız yöntem ise evde balığı kestikten sonra iç et kısmından anlama yöntemidir. Eğer balığın eti sert ise taze eğer balığın karın bölgesinde şişkinlik varsa bayattır.

  12. KARIN KISMI BU ŞEKİLDEYSE ALMAYIN! 5-Aynı zamanda balığın karın kısmı buruşuk bir şekilde duruyorsa asla satın almayın. Çünkü taze balıkların karın bölgesi temiz olur. Bayat olan balığın karın kısmı şiş olup dışkı kısmı görülebilir.

    KARIN KISMI BU ŞEKİLDEYSE ALMAYIN! 5-Aynı zamanda balığın karın kısmı buruşuk bir şekilde duruyorsa asla satın almayın. Çünkü taze balıkların karın bölgesi temiz olur. Bayat olan balığın karın kısmı şiş olup dışkı kısmı görülebilir.

  13. 6- Bir diğer yöntemlerden biri de balıkların solungaçlarından bayat olup olmadığını anlamak. Eğer balıkların solungaçları kırmızı renkli ve nemli ise balık taze demektir.

    6- Bir diğer yöntemlerden biri de balıkların solungaçlarından bayat olup olmadığını anlamak. Eğer balıkların solungaçları kırmızı renkli ve nemli ise balık taze demektir.

  14. Eğer solungaçları koyu kırmızıya dönmüşse bayatlamış demektir. Ayrıca mutlaka balığın pullarının parlaklığına da dikkat edin. Balığın derisi ve pulları mutlaka parlak görünmelidir.

    Eğer solungaçları koyu kırmızıya dönmüşse bayatlamış demektir. Ayrıca mutlaka balığın pullarının parlaklığına da dikkat edin. Balığın derisi ve pulları mutlaka parlak görünmelidir.

  15. 7- Bayat olan balık aynı zamanda kötü bir kokuya neden olur. Taze balıkta deniz kokusu olurken bayat balıkta aşırı yoğun bir koku oluşur. Bu koku biraz amanyok kokusunu andırır. Aynı zamanda son olarak balığın taze olup olmadığını anlayabileceğiniz bir detay ise balıkları yıkarken balığın çok yumuşaması ve erimeye başlamasıdır. Uzmanlar bu durumu fark ettiğiniz an asla tüketmemeniz gerektiğini konusunda uyarılarda bulunuyor.

    7- Bayat olan balık aynı zamanda kötü bir kokuya neden olur. Taze balıkta deniz kokusu olurken bayat balıkta aşırı yoğun bir koku oluşur. Bu koku biraz amanyok kokusunu andırır. Aynı zamanda son olarak balığın taze olup olmadığını anlayabileceğiniz bir detay ise balıkları yıkarken balığın çok yumuşaması ve erimeye başlamasıdır. Uzmanlar bu durumu fark ettiğiniz an asla tüketmemeniz gerektiğini konusunda uyarılarda bulunuyor.