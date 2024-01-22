İdo Ve Oğullarıyla Yeni Kareler

Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
%0,99 Faizli 60.000 TL Nakit!
%0,99 Faizli 60.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı

İdo Ve Oğullarıyla Yeni Kareler

Yasemin Şefkatli: Aşık oldum

  1. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

    Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

  2. İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

    İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

  3. Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla mutlu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Şefkatli, bu pozlara yenilerini ekledi.

    Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla mutlu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Şefkatli, bu pozlara yenilerini ekledi.

  4. Yasemin Şefkatli, ilk olarak "İyi pazarlar efendim" diyerek Ayel'in fotoğrafını paylaştı.

    Yasemin Şefkatli, ilk olarak "İyi pazarlar efendim" diyerek Ayel'in fotoğrafını paylaştı.

  5. "BÜYÜKANNEYİ GÖRMEYE GİDİYORUZ" Ardından Emir ile selfie çeken ünlü isim, "Büyükanneyi görmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

    "BÜYÜKANNEYİ GÖRMEYE GİDİYORUZ" Ardından Emir ile selfie çeken ünlü isim, "Büyükanneyi görmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

  6. Eşi İdo Tatlıses ve Ayel'i fotoğraflayan Şefkatli, "Ay aşık oldum. Yeni yeniden" dedi.

    Eşi İdo Tatlıses ve Ayel'i fotoğraflayan Şefkatli, "Ay aşık oldum. Yeni yeniden" dedi.

  7. "ANNEANNEM" İki çocuk annesi ünlü isim, son olarak oğulları ve anneannesini "Anneannem" diyerek nazar boncuğuyla paylaştı.

    "ANNEANNEM" İki çocuk annesi ünlü isim, son olarak oğulları ve anneannesini "Anneannem" diyerek nazar boncuğuyla paylaştı.

  8. "BİRBİRİMİZE YAPIŞIK YAŞIYORUZ" Öte yandan geçtiğimiz aylarda Saba Tümer?le Bu Yaz adlı YouTube programına konuk olan ünlü çiftten İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses?in yanından ayrılamadığını ?Yasemin'e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum" sözleriyle ifade etmişti. Yasemin Şefkatli Tatlıses ise ?İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz? demişti.

    "BİRBİRİMİZE YAPIŞIK YAŞIYORUZ" Öte yandan geçtiğimiz aylarda Saba Tümer?le Bu Yaz adlı YouTube programına konuk olan ünlü çiftten İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses?in yanından ayrılamadığını ?Yasemin'e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum" sözleriyle ifade etmişti. Yasemin Şefkatli Tatlıses ise ?İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz? demişti.

  9. Tatlıses, "Bizim aramızda öyle kıskançlık, 'Şuraya gidemezsin', 'Buraya gidemezsin' yoktur. Biz sadece birbirimize çok bağlı yaşadığımız için bazı şeyleri yapıyoruz veya yapmıyoruz" demişti.

    Tatlıses, "Bizim aramızda öyle kıskançlık, 'Şuraya gidemezsin', 'Buraya gidemezsin' yoktur. Biz sadece birbirimize çok bağlı yaşadığımız için bazı şeyleri yapıyoruz veya yapmıyoruz" demişti.