İdo Ve Oğullarıyla Yeni Kareler
Yasemin Şefkatli: Aşık oldum
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.
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İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.
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Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla mutlu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Şefkatli, bu pozlara yenilerini ekledi.
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Yasemin Şefkatli, ilk olarak "İyi pazarlar efendim" diyerek Ayel'in fotoğrafını paylaştı.
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"BÜYÜKANNEYİ GÖRMEYE GİDİYORUZ" Ardından Emir ile selfie çeken ünlü isim, "Büyükanneyi görmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Eşi İdo Tatlıses ve Ayel'i fotoğraflayan Şefkatli, "Ay aşık oldum. Yeni yeniden" dedi.
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"ANNEANNEM" İki çocuk annesi ünlü isim, son olarak oğulları ve anneannesini "Anneannem" diyerek nazar boncuğuyla paylaştı.
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"BİRBİRİMİZE YAPIŞIK YAŞIYORUZ" Öte yandan geçtiğimiz aylarda Saba Tümer?le Bu Yaz adlı YouTube programına konuk olan ünlü çiftten İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses?in yanından ayrılamadığını ?Yasemin'e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum" sözleriyle ifade etmişti. Yasemin Şefkatli Tatlıses ise ?İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz? demişti.
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Tatlıses, "Bizim aramızda öyle kıskançlık, 'Şuraya gidemezsin', 'Buraya gidemezsin' yoktur. Biz sadece birbirimize çok bağlı yaşadığımız için bazı şeyleri yapıyoruz veya yapmıyoruz" demişti.