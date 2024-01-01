Nasıl Jüri Olduğunu Açıkladı
Somer Sivrioğlu'ndan MasterChef itirafı
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Sevilen yarışma programı MasterChef'in jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.
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Programda Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile jüri koltuğunda oturan Sivrioğlu, Masterchef ile yollarının nasıl kesiştiğini ilk kez anlattı.
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TESADÜFÜN BÖYLESİ Somer Şef "Aslında çok komik bir tesadüf oldu. Her yıl Türkiye'ye bir ay geliyordum zaten Avustralyalı gurmeleri ve yazarları getiriyordum. O sene geldiğimde de konferansa konuşmacı olarak çıkacaktım. Konferans iptal oldu. O sırada da Masterchef falan okudum" dedi.
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"ONLAR DA BENİ ARIYORMUŞ" "Gideyim bari bir programa dedim" diyen Sivrioğlu, "Bir arkadaşıma söyledim, yapımcılara ulaştılar. Aradaki misafir şef olayını atlamış birisi. Onlar da uzun zamandır beni arıyorlarmış, ulaşamamışlar. Dediler ki hadi gel başla filan... Dedim olmaz yani nasıl yapayım, zamanım yok, geri dönmem lazım... İki tane çocuk var, restoranlar var. Dediler ki bir şey sürmez 2 ay sürer, 2 ay yapar gidersin. Ben de gelirim bir sezon, 2 ay 3 ay yaparım, Avustralya da işime yarar çünkü orada da televizyon programları var, belki oradan da devam ederim. Hayat... 2 ay 3 ay derken aldı bambaşka yerlere götürdü" ifadelerini kullandı.
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Çekim günlerine sadece kahve içerek başladığını ve bir hayli kilo verdiğini açıklayan Somer Şef, "Çekim olan günlerde başka hiçbir şey yemiyorum" şeklinde konuştu.
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"ŞEFLİK EĞİTİMİM YOK" Nasıl şef olduğunu da anlatan Somer Sivrioğlu, "Ben önce restoran yöneticisiydim. Sonra şef oldum. Ben istediğimi yaptıramadığım için şef olanlardan bir tanesiyim" dedi.
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Sivrioğlu, sözlerini "Benim eğitimimim turizm otel işletmeciliği üstüne. Benim şeflik eğitimim yok. Daha sonra kendi restoranımı açtıktan sonra aslında restoran işletmecisi olarak kalma planım vardı fakat şeflere hayalimdeki Türk restoranını anlatamadım. Hele ki Avustralya çok kısıtlı kapasite olan bir yer, çok fazla Türk şef yok. Onlar yapamadığı için kendim geçtim mutfağa, ondan sonra da çok başarılı oldum" diye noktaladı.
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"ZENGİN OLDUNUZ MU?" SORUSUNA YANIT Hülya Avşar?ın "Siz zengin oldunuz mu?" sorusuna yanıt veren Somer Şef "Mehmet hepimizden iyi. Bodrum'da 2 tane güzel mekanı var? dedi.