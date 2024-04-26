Yeni Hızlı Tren Gözle Görülemeyecek Kadar Hızlı!

İlk olarak 2027'de hizmet vermesi planlanan tran bir takım aksaklıklar ve çevrecilerin itirazları nedeniyle en erken 2034'te hizmete girebilecek.

Deneme sürüşünde, trenin hızı gözle takip edilemeyecek kadar yüksek seviyelere ulaştı. Japonya, hızlı trenleri en çok kullanan ülkelerden biri olarak bilinirken, mevcut şinkansen hızlı treni saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ancak, dünya hız rekoru, şu anda Çin'e ait.