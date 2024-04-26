Kar Yağışı Etkisini Artırdı: Yollar Beyaza Büründü
Erciyes Dağı'nda etkili olan kar yağışı, yolları ve pistleri beyaza bürüdü.
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Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile beraber dağdaki yollar ve pistler beyaza büründü.
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Kayak sezonuna az bir zaman kala etkisini gösteren kar yağışı kayakseverleri sevindirirken, dağ da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise; "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği, yağışların yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor" denildi.
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