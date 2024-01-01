EKPSS Tercih Ve Kontenjanları

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin soruşturma
TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin soruşturma
TUSAŞ tesislerinde silah sesleri: Şehit ve Yaralılar Var
TUSAŞ tesislerinde silah sesleri: Şehit ve Yaralılar Var
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

EKPSS Tercih Ve Kontenjanları

EKPSS tercihleri ne zaman?

  1. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercih işlemlerinin henüz başlamaması, bu kapsamda tercih yapacak adaylar arasında merak uyandırdı. Devlet memuru olarak atanma hayali kuran engelli vatandaşlar, söz konusu tercih sürecine odaklandı. İşte, 2024 EKPSS tercihleri hakkında son bilgiler...

    Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercih işlemlerinin henüz başlamaması, bu kapsamda tercih yapacak adaylar arasında merak uyandırdı. Devlet memuru olarak atanma hayali kuran engelli vatandaşlar, söz konusu tercih sürecine odaklandı. İşte, 2024 EKPSS tercihleri hakkında son bilgiler...

  2. EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN? EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak. 2024 EKPSS tercih sürecinin Ekim ya da Kasım ayında başlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

    EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN? EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak. 2024 EKPSS tercih sürecinin Ekim ya da Kasım ayında başlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

  3. EKPSS TABAN PUANLARI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı. Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

    EKPSS TABAN PUANLARI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı. Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.