AÖF Vize Sınavları Ne Zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, Güz Dönemi Ara Sınavlarında ter dökecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınav takvimi...

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