AÖF Vize Sınavları Ne Zaman?
Açıköğretim 2024-2025 güz dönemi ara sınav tarihi
-
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, Güz Dönemi Ara Sınavlarında ter dökecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınav takvimi...
-
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025
-
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025