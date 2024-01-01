İphone'nun Bu Serisi, Piyasaya Sürülmesinin Ardından Pil Tüketimi...

Bazı kullanıcılar, iOS 18.0.1 güncellemesi ve iOS 18.1 beta sürümünün pil tüketimi sorununu çözdüğünü iddia ediyor. Ancak, bu henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

iPhone 16 serisi henüz yeni piyasaya sürüldüğü için kullanıcıların bu tür sorunlarla karşılaşması oldukça can sıkıcı.

Apple, henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, sorunun bir yazılım güncellemesiyle çözülmesi bekleniyor