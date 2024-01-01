Grip Ve Nezleye Karşı Vücut Direncinizi Artıracak

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Bu kış denemeniz gereken 5 kolay ve lezzetli çorba tarifi

  1. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak pratik ve lezzetli çorba tarifleri arıyorsanız, bu tarifler tam size göre! Hem besleyici hem de kolayca hazırlayabileceğiniz mercimek, domates, sebze, ezogelin ve yayla çorbaları ile kış sofralarınızı şenlendirin.

    Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak pratik ve lezzetli çorba tarifleri arıyorsanız, bu tarifler tam size göre! Hem besleyici hem de kolayca hazırlayabileceğiniz mercimek, domates, sebze, ezogelin ve yayla çorbaları ile kış sofralarınızı şenlendirin.

  2. MERCİMEK ÇORBASI <br> Malzemeler <br> 1 bardak mercimek 1 yemek kaşığı kadar pirinç 1 tepeleme yemek kaşığı un 1 büyük soğan, ince kıyılmış 2 büyük diş sarımsak 2 yemek kaşığı sirke 6 bardak su 1/4 bardak tereyağı veya margarin 2 tatlı kaşığı tuz <br> Yapılışı: <br> Büyükçe bir tencerede tereyağı veya margarini eritin, ince ince kıyılmış soğanı ekleyip çok karartmadan pembeleşene kadar karıştırın. 6 bardak suyu ve tuzu ekleyip kaynama noktasına getirin. Mercimeği ve pirinci yıkayıp süzün ve kaynamakta olan suya ekleyin. Mercimek ve pirinç yumuşayıncaya kadar pişirin. Eğer mercimekler yumuşamadan önce çok su buharlaşmışsa bir bardak su daha ekleyin. (Pişme süresi mercimeğin kalitesine bağlıdır.) Yarım bardak kadar soğuk su daha alıp unla karıştırın ve pütürsüz bir sıvı elde edin. Bunu tencerede kaynayan pirinç ve mercimeğe ilave edin. Bu çorbayı koyulaştırmak içindir ve unun pişmesi için 5-6 dakika daha pişirmelisiniz. 2 diş sarmısağı iyice dövüp sirke ile karıştırın ve çorbaya dökün. Dumanı tüterken servis yapın.

    MERCİMEK ÇORBASI
    Malzemeler
    1 bardak mercimek 1 yemek kaşığı kadar pirinç 1 tepeleme yemek kaşığı un 1 büyük soğan, ince kıyılmış 2 büyük diş sarımsak 2 yemek kaşığı sirke 6 bardak su 1/4 bardak tereyağı veya margarin 2 tatlı kaşığı tuz
    Yapılışı:
    Büyükçe bir tencerede tereyağı veya margarini eritin, ince ince kıyılmış soğanı ekleyip çok karartmadan pembeleşene kadar karıştırın. 6 bardak suyu ve tuzu ekleyip kaynama noktasına getirin. Mercimeği ve pirinci yıkayıp süzün ve kaynamakta olan suya ekleyin. Mercimek ve pirinç yumuşayıncaya kadar pişirin. Eğer mercimekler yumuşamadan önce çok su buharlaşmışsa bir bardak su daha ekleyin. (Pişme süresi mercimeğin kalitesine bağlıdır.) Yarım bardak kadar soğuk su daha alıp unla karıştırın ve pütürsüz bir sıvı elde edin. Bunu tencerede kaynayan pirinç ve mercimeğe ilave edin. Bu çorbayı koyulaştırmak içindir ve unun pişmesi için 5-6 dakika daha pişirmelisiniz. 2 diş sarmısağı iyice dövüp sirke ile karıştırın ve çorbaya dökün. Dumanı tüterken servis yapın.

  3. YAYLA ÇORBASI <br> Malzemeler: <br> 1 su bardağı yoğurt 1/2 su bardağı pirinç 1 litre su (veya tavuk suyu) 1 yumurta sarısı 1 yemek kaşığı un Tuz Nane (isteğe bağlı) Karabiber (isteğe bağlı) <br> Yapılışı: <br> Pirinçleri Haşlayın: Pirinci yıkayıp, su ile birlikte tencereye alın. Orta ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Yoğurt Karışımını Hazırlayın: Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu karıştırın. Karışımın pürüzsüz olmasına dikkat edin. Sıcak Su Ekleyin: Pişen pirinçlerin üzerine sıcak suyu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı kaynamaya bırakın. Yoğurt Karışımını Ekleyin: Kaynayan çorbanın içine yoğurtlu karışımı yavaşça ekleyin, sürekli karıştırarak koyulaşmasını sağlayın. Baharatları Ekleyin: Tuz ve isteğe bağlı olarak nane ve karabiber ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatın. Servis Yapın: Sıcak olarak servis edin. İsterseniz üzerine kuru nane serpebilirsiniz.

    YAYLA ÇORBASI
    Malzemeler:
    1 su bardağı yoğurt 1/2 su bardağı pirinç 1 litre su (veya tavuk suyu) 1 yumurta sarısı 1 yemek kaşığı un Tuz Nane (isteğe bağlı) Karabiber (isteğe bağlı)
    Yapılışı:
    Pirinçleri Haşlayın: Pirinci yıkayıp, su ile birlikte tencereye alın. Orta ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Yoğurt Karışımını Hazırlayın: Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu karıştırın. Karışımın pürüzsüz olmasına dikkat edin. Sıcak Su Ekleyin: Pişen pirinçlerin üzerine sıcak suyu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı kaynamaya bırakın. Yoğurt Karışımını Ekleyin: Kaynayan çorbanın içine yoğurtlu karışımı yavaşça ekleyin, sürekli karıştırarak koyulaşmasını sağlayın. Baharatları Ekleyin: Tuz ve isteğe bağlı olarak nane ve karabiber ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatın. Servis Yapın: Sıcak olarak servis edin. İsterseniz üzerine kuru nane serpebilirsiniz.

  4. DOMATES ÇORBASI <br> Malzemeler: <br> 4-5 adet olgun domates (veya 1 kutu domates püresi) 1 adet soğan 1-2 diş sarımsak 2 yemek kaşığı zeytinyağı 2 su bardağı sebze veya tavuk suyu 1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı) Tuz Karabiber Taze veya kuru fesleğen (isteğe bağlı) <br> Yapılışı: <br> Sebzeleri Hazırlayın: Soğanı ve sarımsağı ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın (veya püresi kullanın). Soteleme: Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleyin ve kısa bir süre daha kavurun. Domatesleri Ekleyin: Doğranmış domatesleri (veya domates püresini) tencereye ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak şeker ekleyip karıştırın. 5-10 dakika kadar pişirin. Suyu Ekleyin: Sebze veya tavuk suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Blendardan Geçirin: Çorba piştikten sonra bir blendırla püre haline getirin. İsterseniz kıvamını ayarlamak için biraz su ekleyebilirsiniz. Baharatları Ekleyin: İsteğe bağlı olarak taze veya kuru fesleğen ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. Servis: Sıcak olarak servis edin. İsterseniz üzerine bir tatlı kaşığı krema ekleyerek sunabilirsiniz.

    DOMATES ÇORBASI
    Malzemeler:
    4-5 adet olgun domates (veya 1 kutu domates püresi) 1 adet soğan 1-2 diş sarımsak 2 yemek kaşığı zeytinyağı 2 su bardağı sebze veya tavuk suyu 1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı) Tuz Karabiber Taze veya kuru fesleğen (isteğe bağlı)
    Yapılışı:
    Sebzeleri Hazırlayın: Soğanı ve sarımsağı ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın (veya püresi kullanın). Soteleme: Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleyin ve kısa bir süre daha kavurun. Domatesleri Ekleyin: Doğranmış domatesleri (veya domates püresini) tencereye ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak şeker ekleyip karıştırın. 5-10 dakika kadar pişirin. Suyu Ekleyin: Sebze veya tavuk suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Blendardan Geçirin: Çorba piştikten sonra bir blendırla püre haline getirin. İsterseniz kıvamını ayarlamak için biraz su ekleyebilirsiniz. Baharatları Ekleyin: İsteğe bağlı olarak taze veya kuru fesleğen ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. Servis: Sıcak olarak servis edin. İsterseniz üzerine bir tatlı kaşığı krema ekleyerek sunabilirsiniz.

  5. EZOGELİN ÇORBASI <br> Malzemeler: <br> 1 su bardağı kırmızı mercimek 1/2 su bardağı bulgur (isteğe bağlı) 1 adet soğan 1 adet havuç 1 adet domates (veya 1 yemek kaşığı domates salçası) 2-3 diş sarımsak 1/2 çay bardağı zeytinyağı veya tereyağı 6 su bardağı su veya sebze/tavuk suyu 1 tatlı kaşığı nane 1 tatlı kaşığı pul biber Tuz Karabiber Limon (servis için) <br> Yapılışı: <br> Sebzeleri Hazırlayın: Soğanı, havucu ve sarımsağı ince doğrayın. Domatesi kabuklarını soyup doğrayın. Sebzeleri Kavurun: Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından havuç ve sarımsağı ekleyin, birkaç dakika daha soteleyin. Mercimek ve Bulguru Ekleyin: Yıkanmış mercimek ve bulguru tencereye ekleyin. Domates veya domates salçasını ekleyin ve karıştırın. Suyu Ekleyin: Üzerine su veya sebze/tavuk suyunu ekleyin. Tuz, karabiber, nane ve pul biberi ekleyin. Kaynamaya bırakın. Pişirme: Çorba kaynadıktan sonra kısık ateşte mercimekler yumuşayana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin. Blendardan Geçirin: Çorba piştikten sonra bir blendırla püre haline getirin. İsterseniz, kıvamını ayarlamak için biraz su ekleyebilirsiniz. Servis: Sıcak olarak servis edin. İsterseniz yanında limon dilimleriyle sunabilirsiniz.

    EZOGELİN ÇORBASI
    Malzemeler:
    1 su bardağı kırmızı mercimek 1/2 su bardağı bulgur (isteğe bağlı) 1 adet soğan 1 adet havuç 1 adet domates (veya 1 yemek kaşığı domates salçası) 2-3 diş sarımsak 1/2 çay bardağı zeytinyağı veya tereyağı 6 su bardağı su veya sebze/tavuk suyu 1 tatlı kaşığı nane 1 tatlı kaşığı pul biber Tuz Karabiber Limon (servis için)
    Yapılışı:
    Sebzeleri Hazırlayın: Soğanı, havucu ve sarımsağı ince doğrayın. Domatesi kabuklarını soyup doğrayın. Sebzeleri Kavurun: Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından havuç ve sarımsağı ekleyin, birkaç dakika daha soteleyin. Mercimek ve Bulguru Ekleyin: Yıkanmış mercimek ve bulguru tencereye ekleyin. Domates veya domates salçasını ekleyin ve karıştırın. Suyu Ekleyin: Üzerine su veya sebze/tavuk suyunu ekleyin. Tuz, karabiber, nane ve pul biberi ekleyin. Kaynamaya bırakın. Pişirme: Çorba kaynadıktan sonra kısık ateşte mercimekler yumuşayana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin. Blendardan Geçirin: Çorba piştikten sonra bir blendırla püre haline getirin. İsterseniz, kıvamını ayarlamak için biraz su ekleyebilirsiniz. Servis: Sıcak olarak servis edin. İsterseniz yanında limon dilimleriyle sunabilirsiniz.

  6. TAVUKLU SEBZE ÇORBASI<br> Malzemeler:<br> 3 baget tavuk budu 1 küçük boy kuru soğan 1 küçük boy havuç 1 orta boy patates 1 orta boy domates (Kabukları soyulmuş) 1 diş sarımsak 3 yemek kaşığı zeytinyağı Yarım limonun suyu 1 çay kaşığı tuz 1 litre su (Tavuk suyu için) 1 tutam ince kıyılmış maydonoz <br> Hazırlanışı <br> Tencereye yıkanmış tavukları alıp üzerine geçecek kadar su ekleyin ve haşlayın. Haşlanan tavuğun suyunu süzgeçten geçirin. Tavukları kemiklerinden ayırıp didikleyin. Sebzeleri irice doğrayın ve tencereye alın. Zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuzu ekleyip tavuk suyunu ilave edin. Karışımın suyu az olursa su ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Sebzeler piştiğinde çorbayı püre haline getirin ve didiklenmiş tavuğu ilave edin.Limon suyu ve maydanozu ekleyin. Sarımsak, salça, tuz ve baharatlar 1 yaş üzerindeki çocuklar için uygundur.

    TAVUKLU SEBZE ÇORBASI
    Malzemeler:
    3 baget tavuk budu 1 küçük boy kuru soğan 1 küçük boy havuç 1 orta boy patates 1 orta boy domates (Kabukları soyulmuş) 1 diş sarımsak 3 yemek kaşığı zeytinyağı Yarım limonun suyu 1 çay kaşığı tuz 1 litre su (Tavuk suyu için) 1 tutam ince kıyılmış maydonoz
    Hazırlanışı
    Tencereye yıkanmış tavukları alıp üzerine geçecek kadar su ekleyin ve haşlayın. Haşlanan tavuğun suyunu süzgeçten geçirin. Tavukları kemiklerinden ayırıp didikleyin. Sebzeleri irice doğrayın ve tencereye alın. Zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuzu ekleyip tavuk suyunu ilave edin. Karışımın suyu az olursa su ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Sebzeler piştiğinde çorbayı püre haline getirin ve didiklenmiş tavuğu ilave edin.Limon suyu ve maydanozu ekleyin. Sarımsak, salça, tuz ve baharatlar 1 yaş üzerindeki çocuklar için uygundur.