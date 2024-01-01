İki Dil Bilmek Alzheimer'ı 5 Yıl Geciktirebilir

Coulter, "Alzheimer ile ilgili alandaki beyin hacmi, sağlıklı yaşlı yetişkinlerde, iki risk durumunda ve iki dil bilen katılımcılardaki Alzheimer hastalığı grubunda aynıydı. Bu, iki dil bilmekle ilgili bir çeşit beyin bakımı olabileceğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı. Phillips, "Birden fazla dil konuşmak, beyin sağlığını destekleyen bilişsel ve sosyal olarak meşgul olmanın çeşitli yollarından biridir. Bu araştırma, bilişsel olarak normal olan bireylerden Alzheimer'a yakalanma riski daha yüksek olanlara ve gerçekten hastalığa yakalanmış olanlara kadar, demans riskinin sürekliliği boyunca iki dil bilmenin beyin yapısı üzerindeki potansiyel etkisini inceleyebildiği için benzersizdir." dedi. Concordia araştırmacılarının gelecekteki çalışmaları, çok dilli olmanın beyin ağları üzerinde benzer bir olumlu etkiye sahip olup olmadığını araştıracak.