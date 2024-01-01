İki Dil Bilmek Alzheimer'ı 5 Yıl Geciktirebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Sponsorlu İçerik
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
TUSAŞ şehitlerine veda
TUSAŞ şehitlerine veda
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği de tespit edildi
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği de tespit edildi
MB: Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik arttı
MB: Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik arttı
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı

İki Dil Bilmek Alzheimer'ı 5 Yıl Geciktirebilir

Araştırmacılar, iki dil bilmenin tek dilli kişilere kıyasla Alzheimer başlangıcını beş yıla kadar geciktirebildiğini ortaya koydu.

  1. Ana dilin yanında bir yabancı dil öğrenmenin yaşlı yetişkinler için bilişsel faydaları olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Araştırmalar, Alzheimer hastalığının başlangıcını tek dilli yetişkinlere kıyasla beş yıla kadar geciktirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Bilingualism dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada Concordia araştırmacıları, beynin dil ve yaşlanmayla bağlantılı bölgelerindeki beyin direncini incelemek için nörogörüntüleme yöntemlerini kullandılar. Alzheimer hastalığı olan iki dil bilen kişilerde hipokampüsün, yaş, eğitim, bilişsel işlev ve hafıza açısından eşleştirildiğinde tek dil bilen kişilere göre belirgin şekilde daha büyük olduğunu buldular.

    Ana dilin yanında bir yabancı dil öğrenmenin yaşlı yetişkinler için bilişsel faydaları olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Araştırmalar, Alzheimer hastalığının başlangıcını tek dilli yetişkinlere kıyasla beş yıla kadar geciktirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Bilingualism dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada Concordia araştırmacıları, beynin dil ve yaşlanmayla bağlantılı bölgelerindeki beyin direncini incelemek için nörogörüntüleme yöntemlerini kullandılar. Alzheimer hastalığı olan iki dil bilen kişilerde hipokampüsün, yaş, eğitim, bilişsel işlev ve hafıza açısından eşleştirildiğinde tek dil bilen kişilere göre belirgin şekilde daha büyük olduğunu buldular.

  2. Çalışmanın baş yazarı, doktora adayı Kristina Coulter, "Beyinde öğrenme ve hafıza için ana bölge olan ve Alzheimer'dan oldukça etkilenen hipokampüste daha fazla beyin maddesi vardı" dedi. Araştırmacılar, bilişsel olarak normal olan, öznel bilişsel gerileme veya hafif bilişsel bozukluk risk durumlarında olan veya Alzheimer teşhisi konan tek dil ve iki dil bilen yaşlı yetişkinlerin beyin özelliklerini karşılaştırdı. Tek dil bilen hafif bilişsel bozukluğu ve Alzheimer'ı olan bireyler arasında hipokampal atrofi kanıtı varken, Alzheimer gelişiminin sürekliliği boyunca iki dil bilenlerde hipokampal hacimde bir değişiklik olmadığını buldular.

    Çalışmanın baş yazarı, doktora adayı Kristina Coulter, "Beyinde öğrenme ve hafıza için ana bölge olan ve Alzheimer'dan oldukça etkilenen hipokampüste daha fazla beyin maddesi vardı" dedi. Araştırmacılar, bilişsel olarak normal olan, öznel bilişsel gerileme veya hafif bilişsel bozukluk risk durumlarında olan veya Alzheimer teşhisi konan tek dil ve iki dil bilen yaşlı yetişkinlerin beyin özelliklerini karşılaştırdı. Tek dil bilen hafif bilişsel bozukluğu ve Alzheimer'ı olan bireyler arasında hipokampal atrofi kanıtı varken, Alzheimer gelişiminin sürekliliği boyunca iki dil bilenlerde hipokampal hacimde bir değişiklik olmadığını buldular.

  3. Coulter, "Alzheimer ile ilgili alandaki beyin hacmi, sağlıklı yaşlı yetişkinlerde, iki risk durumunda ve iki dil bilen katılımcılardaki Alzheimer hastalığı grubunda aynıydı. Bu, iki dil bilmekle ilgili bir çeşit beyin bakımı olabileceğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı. Phillips, "Birden fazla dil konuşmak, beyin sağlığını destekleyen bilişsel ve sosyal olarak meşgul olmanın çeşitli yollarından biridir. Bu araştırma, bilişsel olarak normal olan bireylerden Alzheimer'a yakalanma riski daha yüksek olanlara ve gerçekten hastalığa yakalanmış olanlara kadar, demans riskinin sürekliliği boyunca iki dil bilmenin beyin yapısı üzerindeki potansiyel etkisini inceleyebildiği için benzersizdir." dedi. Concordia araştırmacılarının gelecekteki çalışmaları, çok dilli olmanın beyin ağları üzerinde benzer bir olumlu etkiye sahip olup olmadığını araştıracak.

    Coulter, "Alzheimer ile ilgili alandaki beyin hacmi, sağlıklı yaşlı yetişkinlerde, iki risk durumunda ve iki dil bilen katılımcılardaki Alzheimer hastalığı grubunda aynıydı. Bu, iki dil bilmekle ilgili bir çeşit beyin bakımı olabileceğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı. Phillips, "Birden fazla dil konuşmak, beyin sağlığını destekleyen bilişsel ve sosyal olarak meşgul olmanın çeşitli yollarından biridir. Bu araştırma, bilişsel olarak normal olan bireylerden Alzheimer'a yakalanma riski daha yüksek olanlara ve gerçekten hastalığa yakalanmış olanlara kadar, demans riskinin sürekliliği boyunca iki dil bilmenin beyin yapısı üzerindeki potansiyel etkisini inceleyebildiği için benzersizdir." dedi. Concordia araştırmacılarının gelecekteki çalışmaları, çok dilli olmanın beyin ağları üzerinde benzer bir olumlu etkiye sahip olup olmadığını araştıracak.