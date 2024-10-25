Sinemada Bu Hafta: 7 Film Vizyona Girecek
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 7 yeni film vizyona girecek. 25 Ekim Cuma gününden itibaren vizyona girecek filmler şöyle...
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Sinemada bu hafta: 7 film vizyona girecek
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Bir Cumhuriyet Şarkısı, 25 Ekim 2024 | Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930?lu yılların Türkiyesi?nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor.
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Venom: Son Dans, 25 Ekim 2024 | Venom: Son Dans, artık kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olan, tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom?un hikayesini konu ediyor.
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Mustafa, 25 Ekim 2024 | Bir üçlemenin ilk filmi olan Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarına odaklanıyor.
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Elif ve Arkadaşları 2: Perişler, 25 Ekim 2024 | Elif ve Arkadaşları 2: Perişler, Perişlerin ortaya çıkmasıyla dünyası değişen Elif ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor.
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Gün Doğarken, 25 Ekim 2024 | Gün Doğarken, bir gencin duygusal yolculuğunu konu ediyor.
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Garez 25 Ekim 2024 | Garez, kullanılmayan bir otele kontrole giden polis ekiplerinin şahit olduğu olayları konu ediyor.
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Köprü 25 Ekim 2024 | Köprü, kardeşi olduğunu öğrenen bir adamın hikayesini konu ediyor.