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Sinemada Bu Hafta: 7 Film Vizyona Girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 7 yeni film vizyona girecek. 25 Ekim Cuma gününden itibaren vizyona girecek filmler şöyle...

  1. Sinemada bu hafta: 7 film vizyona girecek

    Sinemada bu hafta: 7 film vizyona girecek

  2. Bir Cumhuriyet Şarkısı, 25 Ekim 2024 | Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930?lu yılların Türkiyesi?nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor.

    Bir Cumhuriyet Şarkısı, 25 Ekim 2024 | Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930?lu yılların Türkiyesi?nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor.

  3. Venom: Son Dans, 25 Ekim 2024 | Venom: Son Dans, artık kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olan, tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom?un hikayesini konu ediyor.

    Venom: Son Dans, 25 Ekim 2024 | Venom: Son Dans, artık kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olan, tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom?un hikayesini konu ediyor.

  4. Mustafa, 25 Ekim 2024 | Bir üçlemenin ilk filmi olan Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarına odaklanıyor.

    Mustafa, 25 Ekim 2024 | Bir üçlemenin ilk filmi olan Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarına odaklanıyor.

  5. Elif ve Arkadaşları 2: Perişler, 25 Ekim 2024 | Elif ve Arkadaşları 2: Perişler, Perişlerin ortaya çıkmasıyla dünyası değişen Elif ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor.

    Elif ve Arkadaşları 2: Perişler, 25 Ekim 2024 | Elif ve Arkadaşları 2: Perişler, Perişlerin ortaya çıkmasıyla dünyası değişen Elif ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor.

  6. Gün Doğarken, 25 Ekim 2024 | Gün Doğarken, bir gencin duygusal yolculuğunu konu ediyor.

    Gün Doğarken, 25 Ekim 2024 | Gün Doğarken, bir gencin duygusal yolculuğunu konu ediyor.

  7. Garez 25 Ekim 2024 | Garez, kullanılmayan bir otele kontrole giden polis ekiplerinin şahit olduğu olayları konu ediyor.

    Garez 25 Ekim 2024 | Garez, kullanılmayan bir otele kontrole giden polis ekiplerinin şahit olduğu olayları konu ediyor.

  8. Köprü 25 Ekim 2024 | Köprü, kardeşi olduğunu öğrenen bir adamın hikayesini konu ediyor.

    Köprü 25 Ekim 2024 | Köprü, kardeşi olduğunu öğrenen bir adamın hikayesini konu ediyor.