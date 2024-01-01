'Saygı Da Bir Yere Kadar!'
Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'in sözlerine yanıt
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İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'ın birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor.
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"EVLATLARIMDAN RAZIYIM, BİRİ HARİÇ" "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses, önceki gün dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ünlü isim "Ben iyi bir babayım, bütün evlatlarıma karşı... Bir tanesi hariç bütün çocuklarıma elimden geleni yaptım. Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. İdo adamdır Melek adamdır" dedi.
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"DÖRT KIZIM VAR" Tatlıses, sözlerine "72 yaşındayım hâlâ köpek gibi çalışıyorum. Babadan bir şey görmedim. Her şeyi Allah verdi. Ben mağaradan geldim ve aslımı hiç inkar etmedim. Herkesi ifşa edeceğim. Ben halkın adamıyım" diye devam etti. Ünlü ismin Şanlıurfa'daki 2 kızı, Melek ve Elif'i sayarak "4 kızım var" demesi dikkatlerde kaçmadı.
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Önceki akşam bir ödel törenine katılan Dilan Çıtak babasıyla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.
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"BOŞ MESELELERLE İLGİLENMİYORUM" Magazin Burada'nın haberine göre; Dilan Çıtak, ?Hiç üzerime alınmıyorum. Çokta ilgilenmiyorum. Oralar benim çok fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan meselelerine, insan meselelerine üzülüyorum. Böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum? dedi.
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"GEREKEN SAYGIYI GÖSTERDİM" Babasının soyadını kullanmasıyla ilgili soruya da cevap veren ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Buna cevap vermeyeyim. Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim. Şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum."
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NE OLMUŞTU? Şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses?i kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı. Ardından babasının evlat ayırdığını iddia eden Çıtak, ?Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ?Dilan benim kızım? dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" şeklinde açıklamalar yapmıştı.
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"SOYADIMI KULLANMASIN" Çıtak'ın sözleri üzerine sessizliğini bozan Tatlıses ise ?Benim soyadımı kullanmasın. Dilan Çıtak?ın tek derdi İdo Bey" demişti. Baba-kız arasındaki gerilim giderek tırmanırken Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum" demişti. Ardından da sosyal medya hesabından "Tatlıses" soyadını kaldırmıştı.