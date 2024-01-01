"GEREKEN SAYGIYI GÖSTERDİM" Babasının soyadını kullanmasıyla ilgili soruya da cevap veren ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Buna cevap vermeyeyim. Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim. Şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum."