2024 Green Card sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşama hayali kuran binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 5 Kasım'da tamamlanacak olan başvuru işlemlerinin ardından gözler Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?