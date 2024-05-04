Green Card Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2024 DV Lottery Green Card sonuç tarihi
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2024 Green Card sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşama hayali kuran binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 5 Kasım'da tamamlanacak olan başvuru işlemlerinin ardından gözler Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor.
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GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.