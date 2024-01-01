İnsan Beynini Ölümden Döndürmek Mümkün Olabilir!
Bilim insanları yeni bir çalışma ile bir domuzun beynini öldükten yaklaşık bir saat sonra canlandırmayı başardı.
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BİLİNÇLİ AKTİVİTEYİ TEMSİL EDEN DALGALAR Çinli araştırmacılar, bir domuzun beynini vücudundan çıkardıktan bir saat sonra canlandırmayı başardı. Guangdong Eyaleti Uluslararası Bilim ve Teknoloji İşbirliği Üssü'nden bilim insanları, alışılmadık yeni bir yöntem kullanarak ölü bir domuzun beynindeki "bilinçli aktiviteyi temsil ettiği düşünülen" beyin dalgalarını geri getirmeyi başardı.
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TEK GEREKEN SAĞLIKLI BİR KARACİĞER Teknik, beyni canlı tutan yapay yaşam destek sistemine sağlıklı bir karaciğerin dahil edilmesiyle çalışıyor. Araştırmacılar, tekniğin şu ana kadar sadece domuzlar üzerinde kullanıldığını, ancak yakın gelecekte insanlarda da kullanılabileceğini söylüyor.
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Araştırmacılar, kalp krizi geçiren hastaların gen düzenlemesi yapılmış domuz karaciğerlerine bağlanarak yeniden canlandırılabileceğini öne sürüyor.
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Vücut kalp krizi geçirdiğinde ve kalp atmayı bıraktığında, meydana gelebilecek en zararlı şeylerden biri organların oksijen ve enerjiden yoksun kalmasıdır. Kan dolaşımı olmadığında önemli dokuları oluşturan hücreler kısa sürede ölmeye başlar. İskemi adı verilen bu süreç, dakikalar içinde beyinde onarılamaz hasara yol açarak, yaşam boyu sürecek sağlık sorunlarına veya ölüme neden olabilir.
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Ancak araştırmacılar, hastanelerdeki kalp krizi hastalarına ait verileri incelediklerinde şaşırtıcı bir örüntü fark ettiler. Karaciğer iskemisi yaşayan hastalarda nörolojik hasar daha kötüydü, yoğun bakımda daha uzun süre kalıyorlardı ve ölüm oranları daha yüksekti. Öte yandan karaciğerleri sağlıklı kalanların çok daha uzun yaşama ve daha iyi sağlık sonuçlarına sahip olma eğiliminde oldukları görüldü.
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HAYATA DÖNÜŞ SÜRESİ UZATILABİLİR Araştırmacılar, bundan yola çıkarak karaciğerin işlevi ile beynin kalp durmasına verdiği tepki arasında bir bağlantı olabileceğini varsaydı. Araştırmacılar bunu daha da ileri götürerek, beyinlerin yaşam destek ünitesini açmadan önce ne kadar süre kalacağını uzatmaya başladılar. En uzun aralığın 50 dakika olduğu tespit edildi. Buna göre sağlıklı bir karaciğeri yaşam destek sürecine dahil ederek doktorlar hastaların yeniden canlandırılabileceği süreyi uzatabilirler.