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Öğretmen Koca, Öğretmen Eşini Katletti!

Eşini, özel ders vermeye gittiği sitenin önünde bıçakladı.

  1. Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

    Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

  2. Edinilen bilgiye göre, özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Abdullah Küçüktaşdemir, boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir'i özel ders vereceği site önüne kadar takip etti.

    Edinilen bilgiye göre, özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Abdullah Küçüktaşdemir, boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir'i özel ders vereceği site önüne kadar takip etti.

  3. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Küçüktaşdemir, yanında bulunan bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden 17 bıçak darbesi ile yaraladı.

    Burada ikili arasında çıkan tartışmada Küçüktaşdemir, yanında bulunan bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden 17 bıçak darbesi ile yaraladı.

  4. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın ise ilk müdahalenin ardından Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın ise ilk müdahalenin ardından Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  5. Ebru Küçüktaşdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Ebru Küçüktaşdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  6. Gözaltına alınan zanlı koca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Gözaltına alınan zanlı koca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.