Öğretmen Koca, Öğretmen Eşini Katletti!
Eşini, özel ders vermeye gittiği sitenin önünde bıçakladı.
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Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Abdullah Küçüktaşdemir, boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir'i özel ders vereceği site önüne kadar takip etti.
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Burada ikili arasında çıkan tartışmada Küçüktaşdemir, yanında bulunan bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden 17 bıçak darbesi ile yaraladı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın ise ilk müdahalenin ardından Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Ebru Küçüktaşdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Gözaltına alınan zanlı koca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.