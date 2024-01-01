Yavuz Bingöl Beşinci Kez Dünyaevine Girdi

"İÇİMİZ BURUK" Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl, "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz buruk girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" dedi.