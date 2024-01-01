Yavuz Bingöl Beşinci Kez Dünyaevine Girdi
Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu sade bir törenle dünyaevine girdi.
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Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, 5'inci kez evlendi. Bingöl, uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mutluluğa "evet" dedi.
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Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan bulundu.
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YAVUZ BİNGÖL'E BABASINDAN İSTİKLAL MADALYASI Yavuz Bingöl'ü dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası nikah töreninde babası Yılmaz Bingöl tarafından sanatçıya takıldı.
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"İÇİMİZ BURUK" Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl, "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz buruk girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" dedi.
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Düzenlenen nikah törenine iş ve sanat dünyasında çok sayıda davetli katıldı.