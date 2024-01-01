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Yavuz Bingöl Beşinci Kez Dünyaevine Girdi

Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu sade bir törenle dünyaevine girdi.

  1. Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, 5'inci kez evlendi. Bingöl, uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mutluluğa "evet" dedi.

    Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, 5'inci kez evlendi. Bingöl, uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mutluluğa "evet" dedi.

  2. Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan bulundu.

    Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan bulundu.

  3. YAVUZ BİNGÖL'E BABASINDAN İSTİKLAL MADALYASI Yavuz Bingöl'ü dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası nikah töreninde babası Yılmaz Bingöl tarafından sanatçıya takıldı.

    YAVUZ BİNGÖL'E BABASINDAN İSTİKLAL MADALYASI Yavuz Bingöl'ü dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası nikah töreninde babası Yılmaz Bingöl tarafından sanatçıya takıldı.

  4. "İÇİMİZ BURUK" Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl, "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz buruk girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" dedi.

    "İÇİMİZ BURUK" Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl, "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz buruk girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" dedi.

  5. Düzenlenen nikah törenine iş ve sanat dünyasında çok sayıda davetli katıldı.

    Düzenlenen nikah törenine iş ve sanat dünyasında çok sayıda davetli katıldı.