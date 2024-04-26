Gülben Ergen'den Gonca Ve Kızı Asya'ya Ziyaret
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 26 Nisan 2024 tarihinde anne olan oyuncu Gonca Vuslateri ve kızı Asya'yı ziyaret etti.
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Bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile Mart 2024'te dünyaevine giren Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına aldı.
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İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Gonca Vuslateri, doğumdan kısa süre sonra "Leyla" dizisiyle setlere döndü.
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ASYA'YI GÖRMEYE GİTTİ Gülben Ergen, şimdilerde hem kızıyla ilgilenen hem sete çıkan Vuslateri'yi ziyaret etti.
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"GÜNÜN SÜRPRİZİ" Gonca Vuslateri, Ergen ile kızı Asya'nın fotoğrafını "Günümün morali, sürprizi" notuyla paylaştı.
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"CANIMIZ ASYA'MIZ" Gülben Ergen ise minik Asya'yı sevdiği anlarda çekilen fotğrafı takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Canımız Asya'mız. Gonca Vuslateri güzeller güzeli anne" ifadelerini kullandı.
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"BANA SETTE ENERJİ DEPOLADILAR" Öte yandan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz haftalarda setteyken eşi Levent Bey ile görüntülü görüştüğü anları takipçileriyle paylaşmıştı.
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Vuslateri, paylaşımına "Babaların en kıymetlisi... En güzeli, içimdeki çocuğun sevinci, oh be'si... Sevdiğim. Bana setteyken enerji depoladılar. Oh" notunu düşmüştü.