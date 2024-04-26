Gülben Ergen'den Gonca Ve Kızı Asya'ya Ziyaret

Vuslateri, paylaşımına "Babaların en kıymetlisi... En güzeli, içimdeki çocuğun sevinci, oh be'si... Sevdiğim. Bana setteyken enerji depoladılar. Oh" notunu düşmüştü.

"BANA SETTE ENERJİ DEPOLADILAR" Öte yandan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz haftalarda setteyken eşi Levent Bey ile görüntülü görüştüğü anları takipçileriyle paylaşmıştı.

ASYA'YI GÖRMEYE GİTTİ Gülben Ergen, şimdilerde hem kızıyla ilgilenen hem sete çıkan Vuslateri'yi ziyaret etti.

Bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile Mart 2024'te dünyaevine giren Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına aldı.

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