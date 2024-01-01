Bahar Dizinde Şaşırtan Ayrılık!
"Yıllar sonra ekranlara geri dönmüştü"
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Kısa süre içerisinde hem konusu hem de karakterleriyle yoğun ilgi toplayan Bahar dizisi, bu kez sahneleri ile değil şaşırtan bir veda ile gündeme geldi. Popüler diziye yeni sezonunda dahil olan bir oyuncunun önümüzdeki hafta diziden ayrılacağı öğrenildi.
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İlk bölümünün yayınlanmasından kısa bir süre sonra hızla yayılarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bahar dizisi kısa süre içerisinde en çok izlenen ve beğenilen dizileri arasında yer almıştı.
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Yeni sezonunda birçok oyuncunun kadroya dahil edildiği dizi, bu kez şaşırtan bir veda ile gündeme geldi.
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Dizide 'Başhekim Süreyya Biçer' karakteriyle dikkat çeken Büşra Pekin'in önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümle diziye veda edeceği öğrenildi.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı izleyicilerin karakteri sevmediğine ve diziyle bağdaştıramadığına yönelik yorumlarda bulunsa da Büşra Pekin veya yapım ekibi tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Ünlü oyuncunun yer aldığı son bölüm ise haftaya yayınlanacak.