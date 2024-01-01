Uzman Doktor "Asla Yemem" Dediği 5 Yemeği Açıkladı!

EZİK BİR KUTUDAN ÇIKAN YİYECEK

Dr. Kiss, konserve yiyeceklerin 'sizin için en iyi şey' olduğunu savunanlardan olmasa da, bazen bunun bir zorunluluk olduğunu belirtiyor.

Peki, kutu ezikse neden bu kadar kötü? Doktor, kutusu zarar görmüş konservelerde, 'botulizm' konusunda endişeleneceğini açıklıyor.

"Derin ezikler genellikle keskin noktalara sahiptir. Üst veya yan dikişte keskin bir ezik, dikişe zarar verebilir ve bakterilerin kutuya girmesine izin verebilir. Herhangi bir dikişinde derin bir ezik olan tüm kutuları atın."

Botulizm nadir görülen ancak ciddi bir hastalıktır. Vücudun sinirlerine saldıran ve nefes alma zorluğuna, kas felcine ve hatta ölüme neden olan bir toksin nedeniyle oluşur.