Uzman Doktor "Asla Yemem" Dediği 5 Yemeği Açıkladı!
İşte ölüme götüren yemekler...
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Son günlerde özellikle sağlıklı beslenme konusunda sık sık açıklamalar yapan uzmanlar, hazır paketli gıdaların tüketilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor. ABD'li doktor Jessica Kiss, asla tüketmediği 5 besini açıkladı. Dr Jessica Kiss Bu 5 besini neden tüketmediğini de paylaştı.
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Dr Jessica Kiss, bu yılın başlarında platformunda bir doktor olarak asla yemeyeceği 'beş şeyi' açıkladı ve 'sonuncusunun' 'çok garip' olabileceğini ancak aslında 'çok önemli' olduğunu vurguladı.
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TEKRAR ISITILAN PİLAV!
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Hemen hemen hepimizin severek tükettiği pirinç tekrar ısıtıldıktan sonra zehirlenmelere sebep olabilir. Aslında zehirlenmeye sebep olan pirincin tekrar ısıtılması değil, doğru koşullarda saklanmaması.
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Dr. Kiss, haşlanmış pirinç oda sıcaklığında bir süre bekletildiğinde ciddi bir bakteri türünün ortaya çıktığını ve daha sonra mikrodalgada yeterince etkili olmayan bir şekilde yeniden ısıtıldığında bu bakterinin yeniden aktif hale geldiğini açıklıyor.
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Doktor, temelde bunun 'sporlar' ürettiğini söylüyor ve bu yüzden sadece 'bakterileri öldürmek o kadar da basit' değil.
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Ancak Dr. Kiss, bunlara dikkat ederseniz ve yeterince yüksek ısıda tekrar pişirirseniz sorun olmayacağını belirtiyor. "Ama oda sıcaklığına gelirse bir daha yemem" diyor.
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AÇIKTA SATILAN YİYECEKLER VE PİKNİK YEMEKLERİ
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Dr. Kiss, "Piknikte dışarıda bırakılmış şeyleri yediğimi göremezsiniz" diyor ve uzun süre açıkta bırakılan gıda maddeleri için 'gıda kaynaklı hastalık riskinin çok yüksek' olduğunu açıklıyor.
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Bu nedenle hazırladığınız yiyeceklerden kalanları eve götürüp tüketmeniz hiç de sağlıklı değil.
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GIDA BOYALI YİYECEKLER
Bu Dr. Kiss için kesin bir kural değil, ancak o, saçlarını örnek vererek, garip bir renge boyanmış yiyecekleri %99 oranında yemediğini belirtiyor.
'Gıda boyasıyla kaplı' gıda maddelerinin 'vücudunuz için iyi olmadığını ' açıklıyor.
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EZİK BİR KUTUDAN ÇIKAN YİYECEK
Dr. Kiss, konserve yiyeceklerin 'sizin için en iyi şey' olduğunu savunanlardan olmasa da, bazen bunun bir zorunluluk olduğunu belirtiyor.
Peki, kutu ezikse neden bu kadar kötü? Doktor, kutusu zarar görmüş konservelerde, 'botulizm' konusunda endişeleneceğini açıklıyor.
"Derin ezikler genellikle keskin noktalara sahiptir. Üst veya yan dikişte keskin bir ezik, dikişe zarar verebilir ve bakterilerin kutuya girmesine izin verebilir. Herhangi bir dikişinde derin bir ezik olan tüm kutuları atın."
Botulizm nadir görülen ancak ciddi bir hastalıktır. Vücudun sinirlerine saldıran ve nefes alma zorluğuna, kas felcine ve hatta ölüme neden olan bir toksin nedeniyle oluşur.
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GREYFURT
Ve son olarak, ama kesinlikle en önemlisi, greyfurt. Ezik greyfurt veya küflü greyfurt değil, genel olarak greyfurt.
Dr. Kiss şöyle açıklıyor: "Greyfurt yemiyorum çünkü birçok ilaç greyfurtla etkileşime giriyor."
Temel olarak, meyvenin vücudunuzda işlenme şekli onlarla etkileşime girer, bu yüzden meyvenin tadını çıkarıp çıkaramayacağınızı doktorunuza danışmalısınız.