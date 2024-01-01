Masterchef 2024'Te İki Yıl Aradan Sonra İlk

MEHMET ŞEF İLK KAŞIĞI ATTI

Tabağı çok beğenilen isme Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık fırlattı. Heyecanla beklenen ismin Ezgi olduğunu açıkladı.

Masterchef 2024te ilk kaşık atıldı Mehmet Şef: İki yıl aradan sonra ilk Kaşığın sahibi ezgi şöyle konuştu; Gururluyum tabi, çok mutluyum. Stres altında yapabildiklerimi çok seviyorum. Evet, bugün birkaç kez size sinyalini verdim ama ben de hiç bu kadar kendime güvenerek bir tabak çıkarmamıştım daha önce. Ufak tefek düşüncelerim vardı ama 45 dakikada bu tabağı dönüştürebildiğim için hem kendimle gurur duyuyorum. Sizlerden bu kadar güzel yorumlar alabildiğim için ve tabi ki bu kadar başarılı arkadaşların arasında 2024'ün ilk kaşını alabildiğim için çok mutluyum.