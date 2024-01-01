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Masterchef 2024'Te İki Yıl Aradan Sonra İlk

Masterchef 2024'te ilk kaşık atıldı!

  1. Masterchef'te haftalar ilerledikçe heyecan daha da artıyor. Masterchef 2024'ün ilk kaşığı Mehmet Şef tarafından atıldı.

    Masterchef'te haftalar ilerledikçe heyecan daha da artıyor. Masterchef 2024'ün ilk kaşığı Mehmet Şef tarafından atıldı.

  2. NAR İLE YARATICILIK <p> Şefler ilk etapta yarışmacılardan nar ile yaratıcılık yapmalarını istedi. Mehmet Şef Gazi Paşa Narı ile ilgili şöyle konuştu; <br> Masterchef 2024te ilk kaşık atıldı Mehmet Şef: İki yıl aradan sonra ilk Evet arkadaşlar narın rengini gördünüz. Gazi Paşa çekirdeksiz narı. Diğer narlardan biraz farklı. 2002 yılında tescil başvurusu almış, 2023 yılında coğrafi işaret almış bir narımız. Doğal yollarla biraz mutasyona uğramış bir nar arkadaşlar, size verdiğimiz nar Gazi Paşa'da yetişiyor. <br> Ayırt eden özellikleri, bu narın çekirdeklerinin çok yumuşak olması arkadaşlar. Sofralık olarak tüketilir genellikle. Mutasyona uğramış. Hem rengiyle hem de çekirdek yapısıyla biraz farklı bir nar olduğu için verdik arkadaşlar.

    NAR İLE YARATICILIK

    Şefler ilk etapta yarışmacılardan nar ile yaratıcılık yapmalarını istedi. Mehmet Şef Gazi Paşa Narı ile ilgili şöyle konuştu;
    Masterchef 2024te ilk kaşık atıldı Mehmet Şef: İki yıl aradan sonra ilk Evet arkadaşlar narın rengini gördünüz. Gazi Paşa çekirdeksiz narı. Diğer narlardan biraz farklı. 2002 yılında tescil başvurusu almış, 2023 yılında coğrafi işaret almış bir narımız. Doğal yollarla biraz mutasyona uğramış bir nar arkadaşlar, size verdiğimiz nar Gazi Paşa'da yetişiyor.
    Ayırt eden özellikleri, bu narın çekirdeklerinin çok yumuşak olması arkadaşlar. Sofralık olarak tüketilir genellikle. Mutasyona uğramış. Hem rengiyle hem de çekirdek yapısıyla biraz farklı bir nar olduğu için verdik arkadaşlar.

  3. MEHMET ŞEF İLK KAŞIĞI ATTI <p> Tabağı çok beğenilen isme Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık fırlattı. Heyecanla beklenen ismin Ezgi olduğunu açıkladı. <p> Masterchef 2024te ilk kaşık atıldı Mehmet Şef: İki yıl aradan sonra ilk Kaşığın sahibi ezgi şöyle konuştu; Gururluyum tabi, çok mutluyum. Stres altında yapabildiklerimi çok seviyorum. Evet, bugün birkaç kez size sinyalini verdim ama ben de hiç bu kadar kendime güvenerek bir tabak çıkarmamıştım daha önce. Ufak tefek düşüncelerim vardı ama 45 dakikada bu tabağı dönüştürebildiğim için hem kendimle gurur duyuyorum. Sizlerden bu kadar güzel yorumlar alabildiğim için ve tabi ki bu kadar başarılı arkadaşların arasında 2024'ün ilk kaşını alabildiğim için çok mutluyum.

    MEHMET ŞEF İLK KAŞIĞI ATTI

    Tabağı çok beğenilen isme Mehmet Şef 2 yıl aradan sonra kaşık fırlattı. Heyecanla beklenen ismin Ezgi olduğunu açıkladı.

    Masterchef 2024te ilk kaşık atıldı Mehmet Şef: İki yıl aradan sonra ilk Kaşığın sahibi ezgi şöyle konuştu; Gururluyum tabi, çok mutluyum. Stres altında yapabildiklerimi çok seviyorum. Evet, bugün birkaç kez size sinyalini verdim ama ben de hiç bu kadar kendime güvenerek bir tabak çıkarmamıştım daha önce. Ufak tefek düşüncelerim vardı ama 45 dakikada bu tabağı dönüştürebildiğim için hem kendimle gurur duyuyorum. Sizlerden bu kadar güzel yorumlar alabildiğim için ve tabi ki bu kadar başarılı arkadaşların arasında 2024'ün ilk kaşını alabildiğim için çok mutluyum.

  4. İŞTE EZGİ'NİN O MUHTEŞEM TABAĞI<p> Ezgi tabağını böyle anlattı; Şefim, Somer Şef'in Flying Noodle'ını yorumladım. Teknik birebir aynı. Sadece ben hem nar çektirmesi, hem de biraz mürekkep koyarak hamuru renklendirdim. Sonra tabii bu uçmuyor, ben bir kuş yuvası şekli vermeye çalıştım. Ortasına bir bıldırcın çalıştım. Bıldırcının sadece but ve kanatlarında kemik var şefim. Onu tutup daha rahat yiyebilmeniz için. <p> İŞTE İKİNCİ TURA KALANLAR <br> İkinci tura kalan isimler Kerem, Semih, Alper ve Hakan oldu.

    İŞTE EZGİ'NİN O MUHTEŞEM TABAĞI

    Ezgi tabağını böyle anlattı; Şefim, Somer Şef'in Flying Noodle'ını yorumladım. Teknik birebir aynı. Sadece ben hem nar çektirmesi, hem de biraz mürekkep koyarak hamuru renklendirdim. Sonra tabii bu uçmuyor, ben bir kuş yuvası şekli vermeye çalıştım. Ortasına bir bıldırcın çalıştım. Bıldırcının sadece but ve kanatlarında kemik var şefim. Onu tutup daha rahat yiyebilmeniz için.

    İŞTE İKİNCİ TURA KALANLAR
    İkinci tura kalan isimler Kerem, Semih, Alper ve Hakan oldu.