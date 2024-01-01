Ekmek Yemeyi Tamamen Bıraktığımızda Vücudumuzda Neler Olur?

Tam tahıllı besinler, vücudun enerji seviyesini koruyan ve yükselten birçok vitamin ve minerali içerisinde barındırır.

Özellikle magnezyum yönünden zengin olan tam tahıllı ekmeği yemeyi bıraktığınızda, hücreler yeterli desteği görmez ve vücudun enerji seviyesi düşer. Bu nedenle beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketmek, oldukça önemlidir.