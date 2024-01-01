Ekmek Yemeyi Tamamen Bıraktığımızda Vücudumuzda Neler Olur?
Bu etkisi çok az biliniyordu
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Kilo aldıran en büyük etkenlerden biri de karbonhidrat tüketimidir. Yoğun kalitesiz karbonhidrat içeren ekmeği hayatınızdan çıkardığınızda, ne kadar hızlı bir şekilde kilo verdiğinizi göreceksiniz.
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İşlenmiş karbonhidratlar, vücuttaki yağ asidi seviyesini artırır. Bu durum da kalp krizine neden olabilir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tükettiğinizde bu durum tam tersine döner ve kandaki kolesterol seviyesi düzene girer. Böylelikle kalp krizi riski de azalır.
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BU ETKİSİ ÇOK AZ BİLİNİYORDU
Beyaz ekmek de tıpkı makarna, beyaz pirinç ve rafine şeker gibi kan şekerini yükselterek vücutta iltihaplanmalara neden olur. Bu işlem uzun vadede cildin kırışmasını ve sarkmasını hızlandırabilir.
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BEYAZ EKMEK YERİNE NE TÜKETİLMELİ?
Beyaz ekmeğin besin değerleri son derece düşük ve kalori oranı yüksektir. Tam tahıllı ya da çavdar ekmeği ise lif açısından zengindir. Lif, bağırsaklarımız için yararlı olup sindirim sistemini düzene sokar.
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Tam tahıllı besinler, vücudun enerji seviyesini koruyan ve yükselten birçok vitamin ve minerali içerisinde barındırır.
Özellikle magnezyum yönünden zengin olan tam tahıllı ekmeği yemeyi bıraktığınızda, hücreler yeterli desteği görmez ve vücudun enerji seviyesi düşer. Bu nedenle beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketmek, oldukça önemlidir.
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Tam buğday ekmeği, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyen çinko, selenyum gibi mineraller içerir. Çinko, enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynar. Selenyum ise antioksidan enzimlerin aktivitesini artırarak, bağışıklık sisteminin etkinliğini yükseltir.
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Tam buğday ekmeği, kemik yoğunluğunun korunmasında da önemli bir rol oynar. Fosfor ise kemik ile dişlerin yapı taşlarından biridir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler, osteoporoz benzeri kemik hastalıkları riskini azaltır.