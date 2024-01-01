Ekmek Yemeyi Tamamen Bıraktığımızda Vücudumuzda Neler Olur?

Taklitçi Kasımı bekliyor
Taklitçi Kasımı bekliyor
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Erdoğan tebrik etmiş! Hükümetten Bahçeli'nin çağrısına tam destek
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
Ameliyatın ertelenmesine sinirlendi...Doktora saldırdı
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
Yeni girişimlere 44 milyon liralık 'melek' desteği
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
İmralı görüşmesinden yeni detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda düşüş sürecek
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Açık Radyo'nun lisansı neden iptal edildi?
Ekonomistlerden asgari ücret zammı için çağrı
Ekonomistlerden asgari ücret zammı için çağrı
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!
Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'ucuz et' uyarısı!
Yenidoğan çetesi hakkında 350 şikayet geldi
Yenidoğan çetesi hakkında 350 şikayet geldi
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Yolcu treni beton pompasına çarptı: 1 makinist öldü
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliye örnek tutuklama kararı
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Akaryakıta indirim yolda! 'Misilleme' sonrası petrol sert düştü
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Türkiye'de piyasanın bir numarası hala dizel
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
Bakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptık
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
9 işçinin toprağa gömüldüğü altın madeni açılışa hazırlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Maliye eski tip POS cihazı kullananların kapısını çalacak
Maliye eski tip POS cihazı kullananların kapısını çalacak
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleri
16 bin kırsal mahalle 2026'da vergiyle tanışacak
16 bin kırsal mahalle 2026'da vergiyle tanışacak
İlk Evim'e kaldığı yerden devam
İlk Evim'e kaldığı yerden devam
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne?
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin sırrı ne?
Sünnet düğünündeki yemekte 33 kişi zehirlendi
Sünnet düğünündeki yemekte 33 kişi zehirlendi
Kademeli emekliliğe takılanlar miting düzenledi
Kademeli emekliliğe takılanlar miting düzenledi
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı
Almanya'dan kritik vize kararı: Türkiye de kapsama alındı
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?

Ekmek Yemeyi Tamamen Bıraktığımızda Vücudumuzda Neler Olur?

Bu etkisi çok az biliniyordu

  1. Kilo aldıran en büyük etkenlerden biri de karbonhidrat tüketimidir. Yoğun kalitesiz karbonhidrat içeren ekmeği hayatınızdan çıkardığınızda, ne kadar hızlı bir şekilde kilo verdiğinizi göreceksiniz.

    Kilo aldıran en büyük etkenlerden biri de karbonhidrat tüketimidir. Yoğun kalitesiz karbonhidrat içeren ekmeği hayatınızdan çıkardığınızda, ne kadar hızlı bir şekilde kilo verdiğinizi göreceksiniz.

  2. İşlenmiş karbonhidratlar, vücuttaki yağ asidi seviyesini artırır. Bu durum da kalp krizine neden olabilir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tükettiğinizde bu durum tam tersine döner ve kandaki kolesterol seviyesi düzene girer. Böylelikle kalp krizi riski de azalır.

    İşlenmiş karbonhidratlar, vücuttaki yağ asidi seviyesini artırır. Bu durum da kalp krizine neden olabilir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tükettiğinizde bu durum tam tersine döner ve kandaki kolesterol seviyesi düzene girer. Böylelikle kalp krizi riski de azalır.

  3. BU ETKİSİ ÇOK AZ BİLİNİYORDU<p> Beyaz ekmek de tıpkı makarna, beyaz pirinç ve rafine şeker gibi kan şekerini yükselterek vücutta iltihaplanmalara neden olur. Bu işlem uzun vadede cildin kırışmasını ve sarkmasını hızlandırabilir.

    BU ETKİSİ ÇOK AZ BİLİNİYORDU

    Beyaz ekmek de tıpkı makarna, beyaz pirinç ve rafine şeker gibi kan şekerini yükselterek vücutta iltihaplanmalara neden olur. Bu işlem uzun vadede cildin kırışmasını ve sarkmasını hızlandırabilir.

  4. BEYAZ EKMEK YERİNE NE TÜKETİLMELİ?<p> Beyaz ekmeğin besin değerleri son derece düşük ve kalori oranı yüksektir. Tam tahıllı ya da çavdar ekmeği ise lif açısından zengindir. Lif, bağırsaklarımız için yararlı olup sindirim sistemini düzene sokar.

    BEYAZ EKMEK YERİNE NE TÜKETİLMELİ?

    Beyaz ekmeğin besin değerleri son derece düşük ve kalori oranı yüksektir. Tam tahıllı ya da çavdar ekmeği ise lif açısından zengindir. Lif, bağırsaklarımız için yararlı olup sindirim sistemini düzene sokar.

  5. Tam tahıllı besinler, vücudun enerji seviyesini koruyan ve yükselten birçok vitamin ve minerali içerisinde barındırır. <p> Özellikle magnezyum yönünden zengin olan tam tahıllı ekmeği yemeyi bıraktığınızda, hücreler yeterli desteği görmez ve vücudun enerji seviyesi düşer. Bu nedenle beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketmek, oldukça önemlidir.

    Tam tahıllı besinler, vücudun enerji seviyesini koruyan ve yükselten birçok vitamin ve minerali içerisinde barındırır.

    Özellikle magnezyum yönünden zengin olan tam tahıllı ekmeği yemeyi bıraktığınızda, hücreler yeterli desteği görmez ve vücudun enerji seviyesi düşer. Bu nedenle beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketmek, oldukça önemlidir.

  6. Tam buğday ekmeği, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyen çinko, selenyum gibi mineraller içerir. Çinko, enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynar. Selenyum ise antioksidan enzimlerin aktivitesini artırarak, bağışıklık sisteminin etkinliğini yükseltir.

    Tam buğday ekmeği, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyen çinko, selenyum gibi mineraller içerir. Çinko, enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynar. Selenyum ise antioksidan enzimlerin aktivitesini artırarak, bağışıklık sisteminin etkinliğini yükseltir.

  7. Tam buğday ekmeği, kemik yoğunluğunun korunmasında da önemli bir rol oynar. Fosfor ise kemik ile dişlerin yapı taşlarından biridir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler, osteoporoz benzeri kemik hastalıkları riskini azaltır.

    Tam buğday ekmeği, kemik yoğunluğunun korunmasında da önemli bir rol oynar. Fosfor ise kemik ile dişlerin yapı taşlarından biridir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler, osteoporoz benzeri kemik hastalıkları riskini azaltır.