Simpsonlar'ın 2025 Tahmini Korkuttu!
Trump'ın suikastını bilmişlerdi!
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ABD'NİN YENİ BAŞKANI KADIN MI OLACAK? Geçtiğimiz günlerde Kamala Harris'in ABD başkanlığına aday olduğunu açıklaması üzerine akıllara ''Simpsons dizisinin bir kehaneti daha mı gerçek oluyor?'' sorusu geldi. Dizinin Mart 2000'de yayınlanan 11. sezonun 17. bölümü Bart to the Future'da ''Lisa'' isimli karakter ABD başkanı olarak tasvir ediliyor. Eğer Kamala Harris seçimleri kazanırsa, ülkenin ilk kadın başkanı olacak.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'dan birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.
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Simpsons'ın 7. sezon 3. bölümünde Bart ve Milhouse'un bir maymunla oynadıktan sonra hastalandığı görülüyor. Bir başka bölümde ise bir maymun sahiplenen Homer hastalanıyor. Bu detay ile dizinin maymun çiçeği virüsünü de bildiği konuşuldu.
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TRUMP SUİKASTINI DA MI BİLDİLER? Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.
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Trump'ın sağ kulağından yaralandığı suikastın da Simpsons dizisinde yer aldığı öne sürüldü.
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2025 KEHANETİ KORKUTTU Simpsonlarda daha önce 2024 yılında olacağı öngörülen güneş fırtınasının, 2025 yılında olacağı iddia ediliyor.
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Eğer güneş fırtınası senaryosu gerçekleşirse, tüm elektronik eşyalar kullanılamayacak hale gelecek ve ilkel şartlara geri dönülecek.
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''DOLAR DEĞER KAYBEDECEK'' Öte yandan Simpsonlar'a göre, dolar 2026 yılında değer kaybedek ve dolar yerine sanal para birimleri yaygınlaşacak.