Simpsonlar'ın 2025 Tahmini Korkuttu!

ABD'NİN YENİ BAŞKANI KADIN MI OLACAK? Geçtiğimiz günlerde Kamala Harris'in ABD başkanlığına aday olduğunu açıklaması üzerine akıllara ''Simpsons dizisinin bir kehaneti daha mı gerçek oluyor?'' sorusu geldi. Dizinin Mart 2000'de yayınlanan 11. sezonun 17. bölümü Bart to the Future'da ''Lisa'' isimli karakter ABD başkanı olarak tasvir ediliyor. Eğer Kamala Harris seçimleri kazanırsa, ülkenin ilk kadın başkanı olacak.