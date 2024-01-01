Gözyaşlarına Boğuldu...
Şarkıcı Gülşen'in kalp krizi geçiren babası son yolculuğuna uğurlandı.
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Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Gülşen Çolakoğlu?nun babası Arslan Bayraktar (79) memleketi Ordu?da toprağa verildi. Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.
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ACI HABERİ YURT DIŞINDA ALDI
Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen?in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te oğlunun evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Gülşen, babasının ölüm haberini Gürcistan?daki programı sırasında aldı, cenazeye katılmak için Ordu?ya gitti.
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Arslan Bayraktar, doğup büyüdüğü Ordu?nun Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi?ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.