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Tartışmalar Sonrası Nigar Hastalanmış...

Masterchef'te takım kaptanları belli oldu!

  1. Yılın ilk kaşığını alan Ezgi, "Çok güzel bir hafta geçirmemiştim ama üzerine kaşık gelmiş olması çok büyük bir motivasyon benim için, haftaya bireysel olarak çok keyifli başladım. Güzel gidecek umarım." dedi.

    Yılın ilk kaşığını alan Ezgi, "Çok güzel bir hafta geçirmemiştim ama üzerine kaşık gelmiş olması çok büyük bir motivasyon benim için, haftaya bireysel olarak çok keyifli başladım. Güzel gidecek umarım." dedi.

  2. 'TANSİYONUM 15'E ÇIKTI'<p> Nigar yarışmaya veda eden Hakan'la ilgili, "Hiç bilmediğim bir sebepten bana kin besledi. Hiçbir zaman nedenini tam olarak anlayamadığım bir olaydı. Her seferinde farkındaysanız özür dileyip düzeltmeye çalıştım, yaşına verdim ama olmadı. Son hafta sonu da bir sıkıntı daha yaşadık. Onun yüzünden ben de rahatsızlandım. Arkadaşlar beni hastaneye götürdüler, tansiyonum 15'e çıktı. Panik atak yaşamaya başladım. Tekrar rahatsızlandım ama bunu ben düzeltmek isterken o istemedi. Ben bunlarla daha çok kamçılandım." ifadelerini kullandı.

    'TANSİYONUM 15'E ÇIKTI'

    Nigar yarışmaya veda eden Hakan'la ilgili, "Hiç bilmediğim bir sebepten bana kin besledi. Hiçbir zaman nedenini tam olarak anlayamadığım bir olaydı. Her seferinde farkındaysanız özür dileyip düzeltmeye çalıştım, yaşına verdim ama olmadı. Son hafta sonu da bir sıkıntı daha yaşadık. Onun yüzünden ben de rahatsızlandım. Arkadaşlar beni hastaneye götürdüler, tansiyonum 15'e çıktı. Panik atak yaşamaya başladım. Tekrar rahatsızlandım ama bunu ben düzeltmek isterken o istemedi. Ben bunlarla daha çok kamçılandım." ifadelerini kullandı.

  3. 'HAKAN HAKLIYDI' <p> Nigar ile Hakan'ın tartışması hakkında konuşan Kaan, "Hakan'ı çok seviyordum. Çok komik, dürüst bir adam. Onun gitmesine gerçekten çok üzüldüm. Kafasını biraz fazla taktı. Taktığı konularda da baştan sona kadar haklıydı. Başka da yorumum yok bu konuyla ilgili. Zaten herkes biliyor. Bilinmeyeler de var ama onlar bilinmeyen olarak kalsın" dedi.

    'HAKAN HAKLIYDI'

    Nigar ile Hakan'ın tartışması hakkında konuşan Kaan, "Hakan'ı çok seviyordum. Çok komik, dürüst bir adam. Onun gitmesine gerçekten çok üzüldüm. Kafasını biraz fazla taktı. Taktığı konularda da baştan sona kadar haklıydı. Başka da yorumum yok bu konuyla ilgili. Zaten herkes biliyor. Bilinmeyeler de var ama onlar bilinmeyen olarak kalsın" dedi.

  4. TAKIM KAPTANLARI <p> Günün en iyi tabağını çıkaran Ezgi mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanlığına da Kaan'ı seçti.

    TAKIM KAPTANLARI

    Günün en iyi tabağını çıkaran Ezgi mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanlığına da Kaan'ı seçti.