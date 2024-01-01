Tartışmalar Sonrası Nigar Hastalanmış...

'TANSİYONUM 15'E ÇIKTI'

Nigar yarışmaya veda eden Hakan'la ilgili, "Hiç bilmediğim bir sebepten bana kin besledi. Hiçbir zaman nedenini tam olarak anlayamadığım bir olaydı. Her seferinde farkındaysanız özür dileyip düzeltmeye çalıştım, yaşına verdim ama olmadı. Son hafta sonu da bir sıkıntı daha yaşadık. Onun yüzünden ben de rahatsızlandım. Arkadaşlar beni hastaneye götürdüler, tansiyonum 15'e çıktı. Panik atak yaşamaya başladım. Tekrar rahatsızlandım ama bunu ben düzeltmek isterken o istemedi. Ben bunlarla daha çok kamçılandım." ifadelerini kullandı.