Bakımevindeki Son Hali Gündem Oldu!

Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen bakım evinde kendi halinde bir hayat yaşıyor. Ancak Tuluğ Çizgen'in son halini görenler usta oyuncunun yaşlılığına dair yorumlarda bulunarak "Hayat geçip gidiyor", "Hepimiz bir gün yaşlanacağız", "Çok dinç ve ışıl ışıl" dedi.