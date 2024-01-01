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Bakımevindeki Son Hali Gündem Oldu!

Tuluğ Çizgen'in bakımevindeki son hali gündem oldu!

  1. Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tuluğ Çizgen'in bakımevindeki son hali sosyal medyada gündem oldu.

    Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tuluğ Çizgen'in bakımevindeki son hali sosyal medyada gündem oldu.

  2. Yeşilçam filmlerinin önemli isimlerinden biri de Tuluğ Çizgen'di Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındıktan sonra Tuluğ Çizgen bir döneme de Ruhsar'da canlandırdığı "Gözüm Abla" karakteriyle damga vurdu.

    Yeşilçam filmlerinin önemli isimlerinden biri de Tuluğ Çizgen'di Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındıktan sonra Tuluğ Çizgen bir döneme de Ruhsar'da canlandırdığı "Gözüm Abla" karakteriyle damga vurdu.

  3. Ayrılsak da Beraberiz dizisinde ise onu "Mehveş" olarak izledik. Sevilen oyuncu Tuluğ Çizgen şimdi son haliyle gündemde...

    Ayrılsak da Beraberiz dizisinde ise onu "Mehveş" olarak izledik. Sevilen oyuncu Tuluğ Çizgen şimdi son haliyle gündemde...

  4. Gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden, şimdilerde bakım evinde kalan Tuluğ Çizgen'in son halini bir hayranı paylaştı.

    Gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden, şimdilerde bakım evinde kalan Tuluğ Çizgen'in son halini bir hayranı paylaştı.

  5. Çizgen'i kaldığı bakımevinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

    Çizgen'i kaldığı bakımevinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

  6. Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen bakım evinde kendi halinde bir hayat yaşıyor. Ancak Tuluğ Çizgen'in son halini görenler usta oyuncunun yaşlılığına dair yorumlarda bulunarak "Hayat geçip gidiyor", "Hepimiz bir gün yaşlanacağız", "Çok dinç ve ışıl ışıl" dedi.

    Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı 76 yaşındaki Tuluğ Çizgen bakım evinde kendi halinde bir hayat yaşıyor. Ancak Tuluğ Çizgen'in son halini görenler usta oyuncunun yaşlılığına dair yorumlarda bulunarak "Hayat geçip gidiyor", "Hepimiz bir gün yaşlanacağız", "Çok dinç ve ışıl ışıl" dedi.

  7. İşte Tuluğ Çizgen'in son hali...

    İşte Tuluğ Çizgen'in son hali...