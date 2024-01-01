Gram Altında Bomba Yıl Sonu Tahmini!
Altın için bomba yıl sonu tahmini!
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Güvenli liman altında fiyatlara yetişilemiyor. Dün değer kaybeden gram altında bugün yükseliş var. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yıl sonu tahminini açıkladı.
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Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 24 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından 3 bin 38 lira seviyesinde.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 590 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı 2 bin 755 dolardan işlem görüyor. ABD'de bu hafta açıklanacak yoğun makroekonomik veri takvimi öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.
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Piyasa Uzmanı İslam Memiş, İstanbul Ticaret Gazetesi'ne yaptığı açıklamada yıl sonu altın tahminini açıkladı. Memiş şunları kaydetti:
"Gram altın yatırımcısına uyarımız her zaman aynı. Ons altın nereye gram altın oraya. Burada da yine ons altını beklemeye devam ediyoruz. Ons altında düşüş beklediğimizden bizim için gram altında da aşağı yönlü hareketler sürpriz olmayacaktır.
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Ancak dolar/TL nedeniyle gram altın tarafındaki o geri çekilmeler, ons altın kadar hızlı olmayabilir. Buraya dikkat etmekte fayda var. Gram altın için yıl sonu ile alakalı 3.350-3.380 bant aralığında yılın tamamlanması muhtemel. Bizim için yıl zaten bitti ama."