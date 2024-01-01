Gram Altında Bomba Yıl Sonu Tahmini!

Ancak dolar/TL nedeniyle gram altın tarafındaki o geri çekilmeler, ons altın kadar hızlı olmayabilir. Buraya dikkat etmekte fayda var. Gram altın için yıl sonu ile alakalı 3.350-3.380 bant aralığında yılın tamamlanması muhtemel. Bizim için yıl zaten bitti ama."