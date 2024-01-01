Masterchef'te Olay Sinirden Tezgahı Tekmeledi
Masterchef'te 13. haftanın birinci ve ikinci eleme adayı belli oldu!
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Beyza takım değişikliği sırasında neden sevindiğini açıkladı. Beyza, "Mutluyum, istediğim de buydu. Ben enerjiye çok inanırım. Kırmızı takımdan hiç enerji alamadım. Hep takımlara geldiğimde fark etmeyeceğini söylüyordum ama dün fark ediyordu benim için. Mutluyum." dedi.
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NEVZAT'IN VASİYETİ
Somer Şef, Kaan'ın Emre ile Hakan'la konuşurken 'Nevzat'ın bir vasiyeti var. Eleme potasına yollayacağım onu denk geldikçe" sözlerinin kiminle ilgili olduğunu sordu. Kaan da bu kişinin Erim olduğunu söyledi. Erim, " Ben de biliyordum %1500 benim olduğumu da bu konu nasıl buraya geliyor, vasiyet falan veriliyor anlamadım" diyerek tepki gösterdi.
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SİNİRDEN TEZGAHI TEKMELEDİ
Şeflerin verdiği yemek süresi bitiminde çıkarttığı tabağı ocağın üstünde unutan Alper sinirlerine hakim olamadı. Tezgahı tekmeleyen Alper, kendi kendine "Onu unutacaksan niye yarışıyorsun o zaman? Şunu yapıyorsan, burayı hak etmiyorsun" diyerek içerlendi.
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TAKIM OYUNU
Haftanın ilk takım oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
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ELEME ADAYLARI
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Akın, ilk eleme adayı olarak Erim'in adını söyledi. Alper ile Şirin takımından eşit sayıda oy aldı. Ezgi takım kaptanı olarak, tabağı değerlendirilmediği için ikinci eleme adayı olarak Alper'i seçti.