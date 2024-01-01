Masterchef'te Olay Sinirden Tezgahı Tekmeledi

NEVZAT'IN VASİYETİ

Somer Şef, Kaan'ın Emre ile Hakan'la konuşurken 'Nevzat'ın bir vasiyeti var. Eleme potasına yollayacağım onu denk geldikçe" sözlerinin kiminle ilgili olduğunu sordu. Kaan da bu kişinin Erim olduğunu söyledi. Erim, " Ben de biliyordum %1500 benim olduğumu da bu konu nasıl buraya geliyor, vasiyet falan veriliyor anlamadım" diyerek tepki gösterdi.