Saatler Geri Alınacak Mı?

Türkiye, 2016'da yaz-kış saati uygulamasını kaldırdı ve saat dilimini sabitledi. Söz konusu karar hem karanlıkta uyanıp okul veya işe gidenler hem de siyasiler arasında tartışılmaya devam ediyor. Bu sene yine tartışmalar devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya dair açıklama yaptı.