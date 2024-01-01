Karaciğerleri Mahveden Şey Burnumuzun Dibindeymiş
Neredeyse her evde var ama sinsice ölüme götürüyor
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Gazlı ocakların insanlar için potansiyel olarak zararlı bir gaz olan azot dioksit ürettiği yıllardır biliniyor. İspanya'da bulunan Jaume I Üniversitesi, gazlı yemek pişirmeden kaynaklanan iç mekan kirliliğinin Avrupa'da yaklaşık 40 bin erken ölüme yol açtığını hesapladı. Gazlı ocak kaynaklı erken ölümlerin yüksek olduğu ülkelerin başında İngiltere, İtalya, Polonya, Romanya ve Fransa geliyor.
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Araştırmacılar, gaz sobalarından kaynaklanan iç mekan kirliliğinin, özellikle havalandırması yetersiz evlerde ve uzun süreli yemek pişirme sırasında daha da arttığını söyledi. Gazlı ocakların, dünya genelinde yaklaşık 370 bin çocukta astım vakasına yol açtığı da biliniyor.
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NO2 kirliliğinin gazlı ocak kullanan mutfaklarda, elektrikli ocak kullananlara göre kat kat daha fazla olduğunu söyleyen Dr. Juana Maria Delgado-Saborit, ''Sorunun boyutu düşündüğümüzden çok daha büyük'' dedi.
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Uzun süreli maruziyet halinde organların ve özellikle kalbin çalışma düzenini olumsuz yönde etkileyen NO2, akciğerlerin hava yollarını iltihaplandırarak insan sağlığına zarar veriyor.
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Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu, klor gazına benzer. Suda çok iyi çözünen NO2, çok zehirlidir. Bu yüzden düşük konsantrasyonda fark edilmesi zor olabilir. Bu gazın solunumu sonucunda baş ağrısı, baş dönmesi ve öksürük gibi belirtiler ortaya çıkabilir.