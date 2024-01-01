Karaciğerleri Mahveden Şey Burnumuzun Dibindeymiş

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu, klor gazına benzer. Suda çok iyi çözünen NO2, çok zehirlidir. Bu yüzden düşük konsantrasyonda fark edilmesi zor olabilir. Bu gazın solunumu sonucunda baş ağrısı, baş dönmesi ve öksürük gibi belirtiler ortaya çıkabilir.