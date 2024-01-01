Elektrik Faturalarında Yeni Dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek tüketimli mesken aboneleri için elektrikte sübvansiyonlu fiyatın kaldırılması için çalışma yürüttüklerini ve bu abonelerin şubat ayından sonra gerçek fiyattan elektrik alacaklarını ifade etti.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin elektrik tarifeleri hakkındaki sorularını yanıtlayan Bayraktar, "EPDK'nın yaptığı son düzenlemeyle ayda iki katından daha fazla yani 417 kilowattsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu." dedi.