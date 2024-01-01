Elektrik Faturalarında Yeni Dönem

TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
TÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret uyarısı
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
İzmir'de İlkokul öğrencilerinin dans gösterisi soruşturma
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Öğrencinin ölümüne neden olan öğretmene hapis cezası
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Eylülde en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
'Bölgesel eşitsizlikler kesinlikle bu son 20 yılda artmadı, azaldı'
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Ambulansla vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Mesleki eğitim müfredatı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecek
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
Vali açıkladı: O ilde BYD'nin yatırım süreci başladı
2025 hac kuraları çekildi
2025 hac kuraları çekildi
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Altun'dan kamu görevlilerine uyarı: Bilgi ya da görsel paylaşmak suçtur
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır sürüyor
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut yapılacak
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
'Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor'
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamalarına dair esaslar düzenlendi
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
Togg T10X'e yeni özellikler eklendi! Süreç 4 Kasım'da başlıyor
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
E-ticarette yeni dönem: O ilanlar için zorunlu oldu
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Elektrik ve gaza ocakta zam yok
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Bakan Işıkhan: Emeklilik sistemiyle ilgili bir konu gündemimizde yok
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
'Anne Güran'dan jandarma nezaretinde kan örneği alındığı' iddiasını yalanladı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
Doğalgazda kasımda fiyat değişikliği yapılmadı
Doğalgazda kasımda fiyat değişikliği yapılmadı
'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'
'Türkiye Vize Serbestisi için Kriterleri yerine getiremedi'
9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem

Çok tüketen çok ödeyecek

  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek tüketimli mesken aboneleri için elektrikte sübvansiyonlu fiyatın kaldırılması için çalışma yürüttüklerini ve bu abonelerin şubat ayından sonra gerçek fiyattan elektrik alacaklarını ifade etti.<p> AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin elektrik tarifeleri hakkındaki sorularını yanıtlayan Bayraktar, "EPDK'nın yaptığı son düzenlemeyle ayda iki katından daha fazla yani 417 kilowattsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu." dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek tüketimli mesken aboneleri için elektrikte sübvansiyonlu fiyatın kaldırılması için çalışma yürüttüklerini ve bu abonelerin şubat ayından sonra gerçek fiyattan elektrik alacaklarını ifade etti.

    AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin elektrik tarifeleri hakkındaki sorularını yanıtlayan Bayraktar, "EPDK'nın yaptığı son düzenlemeyle ayda iki katından daha fazla yani 417 kilowattsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu." dedi.

  2. GERÇEK MALİYET KİMLERE YANSITILACAK? Bakan Bayraktar, Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturasının 414 lira olduğunu söyledi.<p> Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre abonenin aylık faturası 1.050 lirayı geçerse elektriği "gerçek maliyeti" ile satın almaya başlayacak.

    GERÇEK MALİYET KİMLERE YANSITILACAK? Bakan Bayraktar, Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturasının 414 lira olduğunu söyledi.

    Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre abonenin aylık faturası 1.050 lirayı geçerse elektriği "gerçek maliyeti" ile satın almaya başlayacak.

  3. KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?<p> Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu, bunun da yüzde 3'ünün yani 1,2 milyon abonenin bu durumdan etkileneceğinin altını çizen Bayraktar, "Bunlar da dediğim gibi yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesimler bunlar da elektrik fiyatını daha maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Düzenleme bunu içeriyor" dedi.

    KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

    Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu, bunun da yüzde 3'ünün yani 1,2 milyon abonenin bu durumdan etkileneceğinin altını çizen Bayraktar, "Bunlar da dediğim gibi yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesimler bunlar da elektrik fiyatını daha maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Düzenleme bunu içeriyor" dedi.

  4. FATURALARA NASIL YANSIYACAK? <p> Basında geçen hafta yer alan haberlerde yılda 5 bin kilowatt-saat, yani ayda 417 kilowatt-saatten daha fazla elektrik tüketenlerin sübvansiyonlu fiyattan elektrik alamayacağı bildirildi ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konu hakkında bir açıklamada bulunmadı. <p> Konu hakkında sektör kaynakları, basında belirtildiği gibi yıllık tüketim için 5 bin kilowatt-saat sınır belirlenmesi halinde bu sınırı aşan abonelerin son kaynak tedarik tarifesi düzenlemesi kapsamında faturalarının yaklaşık iki katına çıkacağını belirtti.

    FATURALARA NASIL YANSIYACAK?

    Basında geçen hafta yer alan haberlerde yılda 5 bin kilowatt-saat, yani ayda 417 kilowatt-saatten daha fazla elektrik tüketenlerin sübvansiyonlu fiyattan elektrik alamayacağı bildirildi ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

    Konu hakkında sektör kaynakları, basında belirtildiği gibi yıllık tüketim için 5 bin kilowatt-saat sınır belirlenmesi halinde bu sınırı aşan abonelerin son kaynak tedarik tarifesi düzenlemesi kapsamında faturalarının yaklaşık iki katına çıkacağını belirtti.

  5. Bir sektör kaynağı, "Aylık tüketimi 420 kilowatt-saat civarı olan bir fatura şu anda yaklaşık 1.000 lira ediyor. Eğer bahsedildiği gibi 5 bin kilowatt-saat üzerinden bir son kaynak tedarik düzenlemesi yapılırsa bu fatura 2.000 lira düzeyine gelecektir. Bu da yüzde 96-97 civarı bir artış yapar" dedi.

    Bir sektör kaynağı, "Aylık tüketimi 420 kilowatt-saat civarı olan bir fatura şu anda yaklaşık 1.000 lira ediyor. Eğer bahsedildiği gibi 5 bin kilowatt-saat üzerinden bir son kaynak tedarik düzenlemesi yapılırsa bu fatura 2.000 lira düzeyine gelecektir. Bu da yüzde 96-97 civarı bir artış yapar" dedi.

  6. CAMİ VE CEMEVLERİNE İSTİSNA <p> Desteğin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Yüksek tüketimi olan kişilerin elektriği demek ki karşılayabilecek mali durumları var. Elbette ki burada istisnalar yapacağız. Camiler, cemevleri... Onlar zaten mesken grubunda. Onlar yine o istisnalarla devam edecek. Öyle özel hassasiyet gösterdiğimiz yerler var ama hakikaten bir desteğe, ilave devletin sübvansiyonuna ihtiyaç duymayan kesimlere de bunu vermenin anlamlı olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    CAMİ VE CEMEVLERİNE İSTİSNA

    Desteğin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Yüksek tüketimi olan kişilerin elektriği demek ki karşılayabilecek mali durumları var. Elbette ki burada istisnalar yapacağız. Camiler, cemevleri... Onlar zaten mesken grubunda. Onlar yine o istisnalarla devam edecek. Öyle özel hassasiyet gösterdiğimiz yerler var ama hakikaten bir desteğe, ilave devletin sübvansiyonuna ihtiyaç duymayan kesimlere de bunu vermenin anlamlı olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.