"Psikolojimiz Bozuldu"
MasterChef Türkiye'de şaşırtan önlem!
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MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar arasındaki rekabet, her geçen hafta daha da alevleniyor. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu heyecan dolu anlara tanıklık ederken, yarışma ekibinden alınan yeni karar ise şaşırttı.
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MasterChef Türkiye, heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor.
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de yarışmacıların her anına şahit oluyoruz.
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Son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve telefon kullanımının etkisiyle yaşanan olumsuz durumlar, yarışma ekibini harekete geçirdi.
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TELEFON YASAĞI GELDİ
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Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yarışmacıların telefon kullanması yasaklandı.
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"PSİKOLOJİMİZİ ETKİLİYOR"
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Yarışmacılardan Ezgi ise bu durumun psikolojilerini etkilediğini söyledi.
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"Telefonlar elimizden gitti. Artık hiçbir iletişimimiz yok dışarıyla. Bu bizim psikolojimizi olumsuz yönde etkiledi." ifadelerini kullandı.