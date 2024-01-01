"Psikolojimiz Bozuldu"

MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar arasındaki rekabet, her geçen hafta daha da alevleniyor. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu heyecan dolu anlara tanıklık ederken, yarışma ekibinden alınan yeni karar ise şaşırttı.