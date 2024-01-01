Kaşık Kaşık Zehir Yemişiz!
Uzmanlar uyardı: Akciğerde geri döndürülemez hasara yol açıyor
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Ses getiren araştırmada, 150 adet konserve kutusu incelendi. Çalışmanın sonucunda konserve kutuların içerisinde bulunan gıdaların hepsinde yüksek oranda cıvaya rastlandı.
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Çalışmayı yürüten uzmanlar, metale maruz kalmanın beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Cıva, ayrıca hayatı tehdit edecek düzeyde akciğer hasarına da yol açabilir. Araştırmacılar, bazı kanser türleriyle de ilişkilendirilen bu maddenin insan sağlığı üzerinde sanılandan çok daha korkunç etkilere sahip olduğunun altını çizdi.
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Kömür yakmak gibi doğal ve beşeri nedenlerle atmosfere salınan cıvanın yaklaşık 5'te 4'ü okyanuslara karışıyor ve bir kısmı da küçük organizmalar tarafından ''metil cıva'' adı verilen zehirli bir bileşiğe dönüştürülüyor.
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Metil cıvaya maruz kalmak, böbreklere ve sinir sistemine zarar verebilir, görme sorunlarına yol açabilir ve kalp-damar hastalığı riskini artırabilir.
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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, özellikle hamile kadınlar ve çocuklar, yüksek metil cıva seviyelerine karşı oldukça savunmasızlar. Yapılan bazı deneylerde, cıvanın bazı formlarının, sıçan ve farelerde çeşitli tümör tiplerinin gelişimini tetiklediği de görülmüştü.
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Çok fazla cıva maruziyeti; beyne, kalbe, böbreklere, akciğerlere ve bağışıklık sistemine zarar verebilir. Metal, doğmamış bebeklerin veya küçük çocukların kan dolaşımına girerek, sinir sistemlerinde hasar bırakabilir. Ayrıca düşünme ve öğrenme yeteneklerinin azalmasına da neden olabilir.
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Cıva zehirlenmesinin belirtileri arasında koordinasyon eksikliği, konuşma, işitme veya denge bozukluğu ve kas güçsüzlüğü yer alır. Cıva zehirlenmesi vücuda çok fazla cıva girmesi sonucunda ortaya çıkan bir zehirlenme türüdür. Cıva, insan vücudu için toksik bir elementtir. Cıva zehirlenmeleri genellikle deniz ürünlerinin yoğun miktarda tüketilmesi gibi etkiler sonucunda meydana gelebilir. Ayrıca solunum yolu ile de insan vücuduna girebilir.