Kaşık Kaşık Zehir Yemişiz!

Cıva zehirlenmesinin belirtileri arasında koordinasyon eksikliği, konuşma, işitme veya denge bozukluğu ve kas güçsüzlüğü yer alır. Cıva zehirlenmesi vücuda çok fazla cıva girmesi sonucunda ortaya çıkan bir zehirlenme türüdür. Cıva, insan vücudu için toksik bir elementtir. Cıva zehirlenmeleri genellikle deniz ürünlerinin yoğun miktarda tüketilmesi gibi etkiler sonucunda meydana gelebilir. Ayrıca solunum yolu ile de insan vücuduna girebilir.