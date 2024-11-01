Haftanın Filmleri (1 Kasım 2024)

ANORA 77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Sean Baker?in üstlendiği Anora, ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Anora, Brooklyn?de seks işçisi olarak çalışan genç bir kadındır. Onun hayatı, Rus oligarkının zengin oğlu Ivan ile tanışıp, aşık olmasıyla bambaşka bir hal alır. Ancak aileleri bu ilişkiye karşıdır ve ikili ailelerinin isteği dışında evlenmeye karar verir. Ebeveynleri kaçınılmaz olarak bunu öğrendiğinde, evliliğin iptal edilmesini sağlamak için çiftin peşine bir rahip ve iki hayduttan oluşan alışılmadık bir üçlü gönderir. Ama sonunda Ivan?ın anne ve babası konuyu açıklığa kavuşturmak için New York?a doğru yola çıkarlar.