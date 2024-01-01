Yerleşeceği Yer Şoke Etti!
Murat Boz'dan şaşırtan karar! İstanbul'u terk ediyor...
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Murat Boz, İzmir'de verdiği konserde İstanbul'dan taşınma planlarının olduğunu duyurdu.
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Pop şarkıcısı Murat Boz, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı?nın hayata geçirdiği "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında İzmir'de konser verdi.
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KONSERDE ÖNEMLİ AÇIKLAMADA BULUNDU
On binlerce hayranlarıyla eğlence dolu anlar geçiren Murat Boz, performansının yanı sıra kişisel hayatına dair önemli açıklamada bulundu.
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"İSTANBUL'DAN TAŞINIYOR"
Muhabirlerin sorularına samimi yanıt veren Boz, İstanbul'dan ayrılma kararı aldığını açıkladı.
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İzmir'e taşınacağını açıklayan Boz, İzmir halkı tarafından alkışlarla karşılandı.