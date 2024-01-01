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Togg T10X'e Yeni Özellikler Ekleniyor

Togg T10X, yeni yazılımı 1.5 ile pek çok yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunacak.

  1. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togg, yazılım güncellemeleriyle T10X'e yeni özellikler ekledi. T10X'te, güncellenen yeni yazılım 1.5 ve ADAS dönüşümüyle birlikte kullanıcıların mobilite deneyimini artıracak pek çok özellik devreye giriyor.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togg, yazılım güncellemeleriyle T10X'e yeni özellikler ekledi. T10X'te, güncellenen yeni yazılım 1.5 ve ADAS dönüşümüyle birlikte kullanıcıların mobilite deneyimini artıracak pek çok özellik devreye giriyor.

  2. Bu işlemler için özel olarak hazırlanan temas noktalarında gerçekleştirilecek yazılım yükleme ve dönüşümle birlikte, kullanıcıların V1 ve V2 cihazlarında; trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 özellik kullanılmaya başlanacak. 1 Eylül öncesinde kullanıcılarıyla buluşan V2 cihazlara ise bu 7 özelliğe ek olarak, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı özellikleri de standart ve ücretsiz olarak yüklenecek.

    Bu işlemler için özel olarak hazırlanan temas noktalarında gerçekleştirilecek yazılım yükleme ve dönüşümle birlikte, kullanıcıların V1 ve V2 cihazlarında; trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 özellik kullanılmaya başlanacak. 1 Eylül öncesinde kullanıcılarıyla buluşan V2 cihazlara ise bu 7 özelliğe ek olarak, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı özellikleri de standart ve ücretsiz olarak yüklenecek.

  3. SÜREÇ 4 KASIM'DA BAŞLIYOR Verilen bilgiye göre, "Akıllı cihazım" kaydı olan T10X kullanıcıları, bulundukları coğrafi bölge, cihazlarını teslim alma sıraları ve cihazların güncellik durumuna göre 4 Kasım'dan itibaren başlanacak.

    SÜREÇ 4 KASIM'DA BAŞLIYOR Verilen bilgiye göre, "Akıllı cihazım" kaydı olan T10X kullanıcıları, bulundukları coğrafi bölge, cihazlarını teslim alma sıraları ve cihazların güncellik durumuna göre 4 Kasım'dan itibaren başlanacak.

  4. Kullanıcıların 2 Aralık'ta başlayacak şekilde randevuları oluşturulacak ve temas noktalarına yönlendirmeleri yapılacak. ADAS fonksiyonlarının yüklemesi ve kalibrasyonu aynı gün içerisinde gerçekleşecek. Uygulamanın 1 Eylül'den önce teslimatı yapılan tüm T10X'lere yüklenmesi 7-10 ay gibi sürede tamamlanacak.

    Kullanıcıların 2 Aralık'ta başlayacak şekilde randevuları oluşturulacak ve temas noktalarına yönlendirmeleri yapılacak. ADAS fonksiyonlarının yüklemesi ve kalibrasyonu aynı gün içerisinde gerçekleşecek. Uygulamanın 1 Eylül'den önce teslimatı yapılan tüm T10X'lere yüklenmesi 7-10 ay gibi sürede tamamlanacak.

  5. DİJİTAL ANAHTAR PAYLAŞMA AKTİF OLDU Yenilenmiş bir medya arayüzü de sunan yeni 1.5 yazılımı, T10X'in ekran dokunma hassasiyetini üç kademeli şekilde değiştirme imkanı veriyor. Yeni özelliklerden birisi de gösterge ekranında akıllı cihazın şarj durumuna göre yapılabilecek maksimum geri kazanımın dinamik bir biçimde gösterilmesi olacak. Diğer yandan 1.5 yazılımıyla "akıllı cihazım" uygulamasını kuran ve güncelleyen kullanıcılar dijital anahtar ve dijital anahtarlarını paylaşma özelliklerini de kullanmaya başlayabilecek.

    DİJİTAL ANAHTAR PAYLAŞMA AKTİF OLDU Yenilenmiş bir medya arayüzü de sunan yeni 1.5 yazılımı, T10X'in ekran dokunma hassasiyetini üç kademeli şekilde değiştirme imkanı veriyor. Yeni özelliklerden birisi de gösterge ekranında akıllı cihazın şarj durumuna göre yapılabilecek maksimum geri kazanımın dinamik bir biçimde gösterilmesi olacak. Diğer yandan 1.5 yazılımıyla "akıllı cihazım" uygulamasını kuran ve güncelleyen kullanıcılar dijital anahtar ve dijital anahtarlarını paylaşma özelliklerini de kullanmaya başlayabilecek.

  6. Yeni yazılımla kullanıcılar performans iyileştirmelerinin yanı sıra yeni dijital asistan komutları, profil atamasına göre bluetooth tercih öncelikleri ve sürücü ekranına yön bilgisi olarak yansıyacak navigasyon yönlendirmeleriyle daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilecek.

    Yeni yazılımla kullanıcılar performans iyileştirmelerinin yanı sıra yeni dijital asistan komutları, profil atamasına göre bluetooth tercih öncelikleri ve sürücü ekranına yön bilgisi olarak yansıyacak navigasyon yönlendirmeleriyle daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilecek.

  7. Kullanıcılar, ayrıca sesli komutlarla ortalama hızlarını, lastik basınçlarını ya da menzillerini öğrenebilecek, ses yüksekliğini kontrol edebilecek, T10X ile senkronize edilen telefon rehberini de sesli komut yardımıyla çalıştırıp arama yapabilecek.

    Kullanıcılar, ayrıca sesli komutlarla ortalama hızlarını, lastik basınçlarını ya da menzillerini öğrenebilecek, ses yüksekliğini kontrol edebilecek, T10X ile senkronize edilen telefon rehberini de sesli komut yardımıyla çalıştırıp arama yapabilecek.