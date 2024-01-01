Tezgahların En Ucuz Balığı Oldu
Fiyatı düşünce yoğun ilgi gördü
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Zonguldak'ta günlerdir 150 lirada satılan palamut bugün tezgahlarda 100 liradan alıcı buldu. Palamut fiyatının düşmesiyle birlikte tezgahların en ucuz balığı oldu.
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Fiyatın düşmesiyle birlikte vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.
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Balıkçı Oktay Ertürk, ?Palamut fiyatlarında düşüş var. Kayığımız yine balık yakaladı. Balığın fiyatını 100 liraya düşürdük. Balıkların 1 tanesi 1,5 kg geliyor. İsteyen alır dolabına koyar.
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Her yerde 125 lira 250 lira. Bende 100 lira palamut. Bugün bedava. 2-3 gün sürükleyeceğiz palamutu. Gene bedava balık yiyorlar bana dua etsinler. Daha da yiyecekler. Bolluk devam edecek. Bu fiyatların altına düşüreceğiz daha?.