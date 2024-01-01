Tezgahların En Ucuz Balığı Oldu

Her yerde 125 lira 250 lira. Bende 100 lira palamut. Bugün bedava. 2-3 gün sürükleyeceğiz palamutu. Gene bedava balık yiyorlar bana dua etsinler. Daha da yiyecekler. Bolluk devam edecek. Bu fiyatların altına düşüreceğiz daha?.