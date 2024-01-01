MİT Özel Koleksiyonu Paylaştı

1965 yılında Avrupa'daki bir Türk büyükelçilik binasında MİT çalışanları tarafından ele geçirilen diyafon ile ilgili paylaşılan bilgide, söz konusu diyafonun büyükelçinin odasında gizli dinleme yapmak için karşı ülkenin istihbarat casusu tarafından kullanıldığı belirtildi. Tuğla içine yerleştirilmiş dinleme cihazının da yine 1976'da Avrupa'daki bir Türk büyükelçilik binasında bulunduğu belirtildi.