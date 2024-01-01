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MİT Özel Koleksiyonu Paylaştı

Büyükelçilikte bulunan dinleme cihazından gizli kameralı robot kravata!

  1. MİT ve çeşitli istihbarat servisleri tarafından 1965'ten 2000'li yılların başlarına kadar kullanılan cihazlar ve objeler, teşkilatın resmi internet sitesindeki "Özel koleksiyon' bölümünde ziyaretçilerin erişimine açıldı. İstihbarat ajanları tarafından gizli takip ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan dinleme cihazlarının yerleştirildiği eşya ve objeler dikkat çekti.

    MİT ve çeşitli istihbarat servisleri tarafından 1965'ten 2000'li yılların başlarına kadar kullanılan cihazlar ve objeler, teşkilatın resmi internet sitesindeki "Özel koleksiyon' bölümünde ziyaretçilerin erişimine açıldı. İstihbarat ajanları tarafından gizli takip ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan dinleme cihazlarının yerleştirildiği eşya ve objeler dikkat çekti.

  2. Tuğla içine gizlenmiş dinleme cihazı, gizli kameralı robot kravat, ayakkabı topuğuna gömülü gizli ses kayıt cihazı ile Avrupa'da bir Türk büyükelçilik binasında bulunan dinleme cihazı paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı.

    Tuğla içine gizlenmiş dinleme cihazı, gizli kameralı robot kravat, ayakkabı topuğuna gömülü gizli ses kayıt cihazı ile Avrupa'da bir Türk büyükelçilik binasında bulunan dinleme cihazı paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı.

  3. 1965 yılında Avrupa'daki bir Türk büyükelçilik binasında MİT çalışanları tarafından ele geçirilen diyafon ile ilgili paylaşılan bilgide, söz konusu diyafonun büyükelçinin odasında gizli dinleme yapmak için karşı ülkenin istihbarat casusu tarafından kullanıldığı belirtildi. Tuğla içine yerleştirilmiş dinleme cihazının da yine 1976'da Avrupa'daki bir Türk büyükelçilik binasında bulunduğu belirtildi.

    1965 yılında Avrupa'daki bir Türk büyükelçilik binasında MİT çalışanları tarafından ele geçirilen diyafon ile ilgili paylaşılan bilgide, söz konusu diyafonun büyükelçinin odasında gizli dinleme yapmak için karşı ülkenin istihbarat casusu tarafından kullanıldığı belirtildi. Tuğla içine yerleştirilmiş dinleme cihazının da yine 1976'da Avrupa'daki bir Türk büyükelçilik binasında bulunduğu belirtildi.

  4. İstihbarat tarihi boyunca kullanılan yöntemlerden biri olarak bilinen "filme alınmış doküman görüntüsünü gizleme metodu"nun ise 1970'li yıllarda MİT tarafından gizli haberleşmelerde kullanıldığı bilgisi yer aldı.

    İstihbarat tarihi boyunca kullanılan yöntemlerden biri olarak bilinen "filme alınmış doküman görüntüsünü gizleme metodu"nun ise 1970'li yıllarda MİT tarafından gizli haberleşmelerde kullanıldığı bilgisi yer aldı.

  5. Kart üzerinde bulunan söz konusu şifreli metinlerin, bir büyüteç yardımıyla okunabilecek kadar küçük şekilde fotoğrafa monte edildiği, şifrenin ancak kimyasal bir çözelti kullanıldığında görünür hale geldiği aktarıldı.

    Kart üzerinde bulunan söz konusu şifreli metinlerin, bir büyüteç yardımıyla okunabilecek kadar küçük şekilde fotoğrafa monte edildiği, şifrenin ancak kimyasal bir çözelti kullanıldığında görünür hale geldiği aktarıldı.

  6. ROBOT KRAVAT Paylaşılan diğer bilgilere göre; 1965-1980 yılları arasında ise broş görünümlü ve 1,5 santimetre çapındaki bir kamera sayesinde operasyonlarda görüntü almayı sağlayan robot kravatlar kullanıldı.

    ROBOT KRAVAT Paylaşılan diğer bilgilere göre; 1965-1980 yılları arasında ise broş görünümlü ve 1,5 santimetre çapındaki bir kamera sayesinde operasyonlarda görüntü almayı sağlayan robot kravatlar kullanıldı.

  7. 1967-1989 yılları arasında da ayakkabı topuğuna gizlenmiş dinleme cihazları, dönemin en çok kullanılan ancak riskli sayılan yöntemlerinden biri oldu. Sigara paketlerine yerleştirilen telsiz vericiler, 2000'li yılların başından beri çeşitli operasyonlarda kullanıldı. Bu yöntem birçok operasyonda başarılı sonuçlar sağladı.

    1967-1989 yılları arasında da ayakkabı topuğuna gizlenmiş dinleme cihazları, dönemin en çok kullanılan ancak riskli sayılan yöntemlerinden biri oldu. Sigara paketlerine yerleştirilen telsiz vericiler, 2000'li yılların başından beri çeşitli operasyonlarda kullanıldı. Bu yöntem birçok operasyonda başarılı sonuçlar sağladı.