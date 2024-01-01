'Gel Dünyaları Gezelim Seninle'

"BU SEZON YOKUM" Geçtiğimiz haftalarda setlere henüz dönmeyeceğini ifade eden Burcu Biricik, "Çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu" ifadelerini kullanmıştı.