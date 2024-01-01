'Gel Dünyaları Gezelim Seninle'
Burcu Biricik'ten kızı Luna'yla paylaşım...
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2016 yılından bu yana Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez anne oldu.
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İLK KEZ ANNE OLDU İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, kızlarına Luna adını verdi.
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"BU SEZON YOKUM" Geçtiğimiz haftalarda setlere henüz dönmeyeceğini ifade eden Burcu Biricik, "Çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu" ifadelerini kullanmıştı.
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ANNE-KIZ POZLARI Şimdilerde kızıyla ilgilenen Burcu Biricik, kızıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
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35 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına "Gezelim dünyaları gel seninle" notunu düştü.
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"BEN DE GELEBİLİR MİYİM?" Emre Yetkin de eşi ve kızının pozlarına kayıtsız kalamadı. Biricik, "Ben de gelebilir miyim?" diyen eşi Yetkin'e "Rota, plan, bavullar sende zaten" yanıtını verdi.