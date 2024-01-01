Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le Yeni Pozlar

"BEN BÖYLE YAŞAMIYORUM" Öte yandan Serenay Sarıkaya, aylar önce reklam aşkı iddialarıyla ilgili "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum" demişti.