Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le Yeni Pozlar
Bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Birkaç gün önce Amerikan Türk Cemiyeti'nin New York'ta düzenlediği gecede ödül alan Serenay Sarıkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Sarıkaya, sevgilisiyle yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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"BENİM ELLİ TONUM" Paylaşımına "Benim elli tonum" notunu düşen Sarıkaya'nın yayınladığı bir dizi poza binlerce beğeni geldi.
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"BEN BÖYLE YAŞAMIYORUM" Öte yandan Serenay Sarıkaya, aylar önce reklam aşkı iddialarıyla ilgili "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum" demişti.
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DEMİR'İN ANNESİNDEN ONAY Geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in annesi Serenay Sarıkaya hakkında konuşarak "İlişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler" demişti.