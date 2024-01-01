Kara Delikler, Evrenin...
Karanlık enerjiyle gizemli bağı ortaya çıktı:
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Gökbilimciler, evrenimizin hızlanan genişlemesini yönlendiren gizemli enerji olan karanlık enerjinin kara deliklerle bağlantılı olabileceğine dair kanıtlar bulmuş olabilirler. EVRENİN YÜZDE 70'İNİ OLUŞTURUYOR Karanlık enerji evrenimizin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor ve 13,8 milyar yıl önce Büyük Patlama'nın ardından kozmosun büyümesini yönlendirmek için ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak bu gizemli gücün tam olarak nereden geldiği ise belirsizliğini koruyor.
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Son yıllarda bazı gökbilimciler, karanlık enerjinin tüm uzaya yayılmak yerine devasa kara deliklerin kalbinden çıkabileceğine dair radikal bir teori öne sürdüler. Ancak diğer araştırmacılar bu öneriyi uçuk olarak nitelendirdi. ARALARINDA BAĞLANTI OLABİLİR Şimdi yeni bir çalışma, görünüşte birbiriyle ilgisiz olan bu iki olgu arasındaki bağlantının ilk ipuçlarını bulduğunu iddia ediyor. Evren yaşlandıkça artan karanlık enerji yoğunluğu ile kara deliklerin büyüyen kütlesi arasında bir bağlantı olduğu öne sürüldü. Araştırmacılar bulgularını Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayınladılar.
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Bilim insanları, karanlık enerjinin kara deliklerle bağlantılı olabileceğine dair ipuçlarını aramak için Arizona'daki Nicholas U. Mayall 4 metrelik Teleskop'a monte edilen ve evrenin günümüze kadar nasıl genişlediğini incelemek için milyonlarca galaksinin aylık konumlarını belirleyen Karanlık Enerji Spektroskopik Enstrümanını (DESI) kullandılar. Bu sayede gökbilimciler, kozmosun dışa doğru uzanma hızından evrenin yaşamı boyunca karanlık enerjinin yoğunluğunu çıkarabilmektedir.
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Araştırmacılar, karanlık enerji için bu verileri evrenin yaşamının farklı aşamalarındaki kara delik büyümesiyle karşılaştırarak ilgi çekici bir gözlem yaptılar. Hawaii Üniversitesi'nde fizik doçenti olan ortak yazar Duncan Farrah yaptığı açıklamada, "İki iddia birbiriyle tutarlıydı. Büyük yıldızların ölümünde yeni kara delikler oluştukça, evrendeki karanlık enerji miktarı doğru şekilde arttı. Bu da kara deliklerin karanlık enerjinin kaynağı olduğunu daha akla yatkın hale getiriyor." diye konuştu.
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Gökbilimciler yıllardır evrenin farklı hızlarda genişliyor gibi göründüğünü tespit etti. Hipotez doğrulanırsa, kozmolojide giderek büyüyen bir muammanın çözülmesine yardımcı olabilir.