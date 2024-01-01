Aç Karnına Limonlu Su İçince Ne Olur?
Bu etkisini henüz kimse bilmiyor
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Günlük hayatta en sık tüketilen besinlerden biri olan limon içerdiği C vitaminiyle vücut için pek çok fayda sağlar. Portakal, mandalina ve diğer turunçgiller gibi sürekli yenmese de olumlu etkileriyle öne çıkar. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan limon, cilt ve saç sağlığını destekleyici özelliğiyle de bilinir. Peki, her sabah limonlu su içince vücudunuzda ne olur?
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Limonun suyla karıştırılmasından elde edilen limon suyu, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Taze sıkılmış bir limon suyu, günlük C vitamini değerinin yaklaşık yüzde %21?ini sağlar. Demir emiliminde önemli rol oynayarak kansızlığa iyi gelir. Bunun yanında portakal, greyfurt gibi besinlerde yer alan flavonoid içerir. Bu da hastalıklarla savaşmayı kolaylaştırmaktadır.
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Bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirim sağlığını düzenleyen limonlu su, kolajen üretiminin artmasına da yardımcı olur. Sindirim sorunlarını çözer ve kabızlık sorununu bitirir. Her sabah limonlu su içmek, böbrek taşının oluşmasını engeller. Vücutta toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kan basıncını düşürür, kalp sağlığını korumaya yardım eder.
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GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK C vitamini, vücuda eksik alındığından bağışıklık sistemi olumsuz anlamda etkilenir. Günlük olarak tüketilen limonlu su, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyarak hastalıklara yakalanmayı engeller. Yaraların iyileşmesi ve vücudun gıdalardan demiri emmesine yardımcı olur.
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AÇ KARNINA LİMONLU SU İÇİNCE NE OLUR? Kilo vermek ve bağışıklığını güçlendirmek isteyenler güne aç karnına limonlu su içerek başlıyor. Limonlu su vücutta biriken toksinleri atıyor ve şişkinliğin oluşmasını engelliyor. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi ile yağ yakımını destekliyor. Aç karnına limonlu su içince sindirim sisteminin düzenli çalışmasını da sağlayabilisiniz.
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Limonlu su içmenin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Limon içerisindeki C vitamini ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Her sabah limonlu su içerek hastalıklardan vücudunuzu koruyabilirsiniz.
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Aç karnına içilen limonlu su bağırsak hareketlerini düzenliyor. Sindirim sistemini çalıştırıyor ve kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca vücutta biriken ödem ve toksinleri de atıyor. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor. Tek başına içilen limonlu su kilo verdirmez. Ancak düzenli bir diyet programına ek olarak tüketilen limonlu su kilo vermeyi kolaylaştırır.
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Limonlu su vücutta iltihap oluşmasını engeller. Karaciğer sağlığını korur. Dış eti rahatsızlıklarını da ortadan kaldırır. Daha enerjik ve canlı hissetmenize yardımcı olur.
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AÇ KARNINA LİMONLU SU İÇMEK ZAYIFLATIR MI? Limonlu su aç karnına içildiğinde zayıflatır mı? Bu soru fazla kilolarından kurtulmak isteyenler tarafından çok merak ediliyor. Limonlu su yavaşlayan metabolizmayı hızlandırır. Bu özelliği ile vücuttaki yağların yakımını sağlar. Kahvaltıdan 30 dakika önce aç karnına içilen limonlu su zayıflamanıza yardımcı olur. Ayrıca vücudunuzda biriken ödem ve toksinleri atarak şişkinliği ortadan kaldırır.
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Kilo vermek için mutlaka bir beslenme ve diyet programına uymanız gerekir. Ayrıca düzenli olarak egzersiz yapmanız da önerilir. Kilo verme programınıza ek olarak tükettiğiniz limonlu su ile kısa sürede yağları cayır cayır yakabilirsiniz.
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ÖDEM ATAN VE YAĞ YAKAN LİMONLU SU Limon suyunu evinizde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Limon suyunu hazırlamak için ihtiyacınız olan şeyler sadece; 15- 16 adet maydanoz 1 adet limon 1 bardak su Limon suyunun içerine bira maydanoz sapı atın ve blenderdan geçirin. Ortaya çıkan yeşil karışımı sabahları kahvaltıda 10-15 dakika önce tüketin. 15 gün boyunca düzenli olarak uyguladıktan sonra 3-4 gün mola verip bir 15 gün daha uygulayın. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.