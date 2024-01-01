Fırıncıların Rekabeti Vatandaşa Yaradı

Ben kabul etmedim. Sonra sağımdaki ve solumdaki markete bedava ekmek verdiler. Baktılar yasa dışı oluyor, sonra 2 bayiye ekmeği 3 TL'den vermeye başladılar. Şu anda bayi 4 TL'den satıyor. Sonuçta vatandaş benim sayemde 4 TL'den ekmek alıyor. Sırf beni zarara uğratmak için 4 TL'den veriyorlar. Yapsınlar bakalım nereye kadar gidecek? Ekmeği onlar 12 TL yaparsa, ben yine 7 TL'den satmaya devam edeceğim" diye konuştu. Ekmeği 1 aydır 4 TL'den sattığını belirten market işletmecisi Süleyman Tanhan da bir yardımseverin kendilerine destekte bulunduğunu ifade etti. Böylelikle vatandaşlara ucuz ekmek sattıklarını dile getiren Tanhan, "Bir yardımsever bize yardımda bulunuyor. Biz de vatandaşlarımıza daha ucuz ekmek ve hizmet vermek için buradayız. Bu yardım 2-3 ay daha devam eder. Biz daha uzun süre bekliyoruz. Biz bu ekmeği rekabet amaçlı satmıyoruz, vatandaşlarımıza hizmet için yapıyoruz. Herkesin görüşü ayrı, herkesin fiyatı ayrı. Bazı fırınlarda 10 TL, bazı fırınlarda 7 TL. Bizim farkımız olsun, vatandaşımıza hizmet olsun. İnşallah yıl sonuna kadar devam ederiz. Hayır kurumlarından destek gelirse, daha da fazlalaştıracağız" dedi.