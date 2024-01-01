2024 Yılının En Çok Konuşulan Kelimesi!
Collins Sözlüğü, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının en çok konuşulan kelimesini açıkladı.
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İngiliz merkezli Collins Sözlüğü, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının en çok konuşulan kelimesini açıkladı.
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İngiliz şarkıcı Charli XCX ile özdeşleşen 'brat' kelimesinin 2024 yılının kelimesi olarak seçildiğini söyleyen Collins Sözlüğü, 'brat' kelimesini "kendine güvenen, bağımsız ve hazcı bir tavırla hareket eden" biri olarak tanımladı.
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Charli XCX ile özdeşleşen 'brat' kelimesinin aynı zamanda şarkıcının müzik listelerinde zirveye yerleşen albümünün adı olduğunu belirten Collins Sözlüğü, bu albümün küresel çapta yankı uyandıran popüler bir kültür olduğuna dikkat çekti.
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2024'ün en çok konuşulan kelimelerinden biri olan brat aynı zamanda "biraz dağınık olan, parti yapmayı seven ve bazen saçma şeyler söyleyen kız" anlamına da geliyor.
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Çıkan haberler üzerine TikTok hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Charli XCX ise yaptığı paylaşım sırasında brat kelimesini "kendi gibi hisseden ama aynı zamanda bir çöküntü yaşayan. Ama bir şekilde çok dürüst ve çok açık sözlü. Biraz dengesiz. Saçma şeyler yapan" olarak tanımladı.
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Yapılan açıklamalara göre brat kelimesi genç kızların özgüvenini ve bağımsızlığını simgeliyor.
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Brat kelimesi renk olarak da parlak limon yeşili tonuyla özdeşleştiriliyor.
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Öte yandan yılın bir başka kelimesi ise "estetik ve yaşam biçimi olarak kendini kanıtlamıştır" anlamına gelen 'Brat summer'.
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2023 yılının kelimesi ise "AI" (yapay zeka) idi.