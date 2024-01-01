2024 Yılının En Çok Konuşulan Kelimesi!

Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri yasağı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
Batman'da kayyum atanan belediyede gerginlik! 75 gözaltı
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede yaklaşık 32 milyar lira borçlandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
2025 hac kuralarında kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabilecek
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
Valilikten İzmir Belediyesi'ne tepki
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
İETT dehşetinde şoför tutuklandı
AK Parti'den kayyum açıklaması
AK Parti'den kayyum açıklaması
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi
Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi
Tıp fakültesinde kadavra krizi: İthal edecekler
Tıp fakültesinde kadavra krizi: İthal edecekler
Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı ile 4 yıl sonraki YKS'yi görüştü
Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı ile 4 yıl sonraki YKS'yi görüştü
Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacak
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memurun Ocak ayındaki zammı %10'u geçmeyecek mi?
Memurun Ocak ayındaki zammı %10'u geçmeyecek mi?
Ali Yalçın: Ücretler değil fiyatlar baskılanmalı
Ali Yalçın: Ücretler değil fiyatlar baskılanmalı
192 araştırmacı üniversitelerde çalışmak için başvurdu
192 araştırmacı üniversitelerde çalışmak için başvurdu
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine açıklama
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine açıklama
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Kasım ayı kira zamları belli oldu
Kasım ayı kira zamları belli oldu
Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı
Otomotiv pazarı ekimde yüzde 4 daraldı
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte
Maliye denetimi artırıyor! Aidat ve kiralık araçlar takipte
Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek
EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek

2024 Yılının En Çok Konuşulan Kelimesi!

Collins Sözlüğü, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının en çok konuşulan kelimesini açıkladı.

  1. İngiliz merkezli Collins Sözlüğü, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının en çok konuşulan kelimesini açıkladı.

    İngiliz merkezli Collins Sözlüğü, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının en çok konuşulan kelimesini açıkladı.

  2. İngiliz şarkıcı Charli XCX ile özdeşleşen 'brat' kelimesinin 2024 yılının kelimesi olarak seçildiğini söyleyen Collins Sözlüğü, 'brat' kelimesini "kendine güvenen, bağımsız ve hazcı bir tavırla hareket eden" biri olarak tanımladı.

    İngiliz şarkıcı Charli XCX ile özdeşleşen 'brat' kelimesinin 2024 yılının kelimesi olarak seçildiğini söyleyen Collins Sözlüğü, 'brat' kelimesini "kendine güvenen, bağımsız ve hazcı bir tavırla hareket eden" biri olarak tanımladı.

  3. Charli XCX ile özdeşleşen 'brat' kelimesinin aynı zamanda şarkıcının müzik listelerinde zirveye yerleşen albümünün adı olduğunu belirten Collins Sözlüğü, bu albümün küresel çapta yankı uyandıran popüler bir kültür olduğuna dikkat çekti.

    Charli XCX ile özdeşleşen 'brat' kelimesinin aynı zamanda şarkıcının müzik listelerinde zirveye yerleşen albümünün adı olduğunu belirten Collins Sözlüğü, bu albümün küresel çapta yankı uyandıran popüler bir kültür olduğuna dikkat çekti.

  4. 2024'ün en çok konuşulan kelimelerinden biri olan brat aynı zamanda "biraz dağınık olan, parti yapmayı seven ve bazen saçma şeyler söyleyen kız" anlamına da geliyor.

    2024'ün en çok konuşulan kelimelerinden biri olan brat aynı zamanda "biraz dağınık olan, parti yapmayı seven ve bazen saçma şeyler söyleyen kız" anlamına da geliyor.

  5. Çıkan haberler üzerine TikTok hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Charli XCX ise yaptığı paylaşım sırasında brat kelimesini "kendi gibi hisseden ama aynı zamanda bir çöküntü yaşayan. Ama bir şekilde çok dürüst ve çok açık sözlü. Biraz dengesiz. Saçma şeyler yapan" olarak tanımladı.

    Çıkan haberler üzerine TikTok hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Charli XCX ise yaptığı paylaşım sırasında brat kelimesini "kendi gibi hisseden ama aynı zamanda bir çöküntü yaşayan. Ama bir şekilde çok dürüst ve çok açık sözlü. Biraz dengesiz. Saçma şeyler yapan" olarak tanımladı.

  6. Yapılan açıklamalara göre brat kelimesi genç kızların özgüvenini ve bağımsızlığını simgeliyor.

    Yapılan açıklamalara göre brat kelimesi genç kızların özgüvenini ve bağımsızlığını simgeliyor.

  7. Brat kelimesi renk olarak da parlak limon yeşili tonuyla özdeşleştiriliyor.

    Brat kelimesi renk olarak da parlak limon yeşili tonuyla özdeşleştiriliyor.

  8. Öte yandan yılın bir başka kelimesi ise "estetik ve yaşam biçimi olarak kendini kanıtlamıştır" anlamına gelen 'Brat summer'.

    Öte yandan yılın bir başka kelimesi ise "estetik ve yaşam biçimi olarak kendini kanıtlamıştır" anlamına gelen 'Brat summer'.

  9. 2023 yılının kelimesi ise "AI" (yapay zeka) idi.

    2023 yılının kelimesi ise "AI" (yapay zeka) idi.