2024 Yılının En Çok Konuşulan Kelimesi!

Çıkan haberler üzerine TikTok hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Charli XCX ise yaptığı paylaşım sırasında brat kelimesini "kendi gibi hisseden ama aynı zamanda bir çöküntü yaşayan. Ama bir şekilde çok dürüst ve çok açık sözlü. Biraz dengesiz. Saçma şeyler yapan" olarak tanımladı.