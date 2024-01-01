Masterchef'te Elenen İsim Belli Oldu!

İKİNCİ TURDA MEHMET ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI: DÜNYA

İkinci turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in lezzetli tabağı dünya yapılması istendi. Mehmet Şef tabağı böyle anlattı;

Şimdi arkadaşlar, çok hızlı gidebilirsiniz. Önce bir tane patişo hamuru yapıyorsunuz. Patişo hamurunu yaptıktan sonra üst hamur yapıyorsunuz. Evet, tereyağı, un, toz şeker ve granül kahve. Granül kahveyi üstüne koyuyorsunuz. Yapmış olduğunuz çiğden patişonun üzerine bu hamuru da koyuyorsunuz. Ondan sonra fırına sürüyorsunuz. Zaten bu içi boş gibi bir şey oluyor. Sonra pastacı kreması yapıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Vanilya çubuğu, beyaz çikolata, toz şeker, mısır nişastası, süt, un ve tereyağı ile güzel bir pastacı kreması yapıyorsunuz. Onun içini dolduruyoruz. Ondan sonra arkadaşlar, çikolata toprağı yapacağız.