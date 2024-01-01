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Masterchef'te Elenen İsim Belli Oldu!

İkinci turun tabağı beklenen yerden geldi

  1. Masterchef'te eleme gecesinde bir isim daha yarışmaya veda etti. Şefler ilk etapta yer fıstığı ile yaratıcılık yapmalarını istedi.

    Masterchef'te eleme gecesinde bir isim daha yarışmaya veda etti. Şefler ilk etapta yer fıstığı ile yaratıcılık yapmalarını istedi.

  2. Mehmet Şef yer fıstığını böyle anlattı;<p> 3 çeşit fıstığımız var arkadaşlar size verdiğimiz. 2023 yılında coğrafi işareti almış, genellikle çerezlik olarak satılır. Fıstıkların yağı da çıkarılır. Baklagiller familyasında bulunan yer fıstığı, Adana'da en çok Virjinya çeşidinden üretilir. Seyhan ve Ceyhan nehirinden dolayı oluşan bereketli topraklar, yer fıstığının yetişmesi için uygun bir ortam sağlar.

    Mehmet Şef yer fıstığını böyle anlattı;

    3 çeşit fıstığımız var arkadaşlar size verdiğimiz. 2023 yılında coğrafi işareti almış, genellikle çerezlik olarak satılır. Fıstıkların yağı da çıkarılır. Baklagiller familyasında bulunan yer fıstığı, Adana'da en çok Virjinya çeşidinden üretilir. Seyhan ve Ceyhan nehirinden dolayı oluşan bereketli topraklar, yer fıstığının yetişmesi için uygun bir ortam sağlar.

  3. İKİNCİ TUR TABAĞI ERİM'İN BEKLEDİĞİ YERDEN GELDİ<p> Erim "13. haftadayız. Ben artık 10. haftadan sonra artık tatlı tabağa bekliyordum. Çünkü yarışmayı iyi takip ediyordum. Ben aslında geçen hafta Danilo Şef'in tabağında tatlı bekliyordum" dedi.

    İKİNCİ TUR TABAĞI ERİM'İN BEKLEDİĞİ YERDEN GELDİ

    Erim "13. haftadayız. Ben artık 10. haftadan sonra artık tatlı tabağa bekliyordum. Çünkü yarışmayı iyi takip ediyordum. Ben aslında geçen hafta Danilo Şef'in tabağında tatlı bekliyordum" dedi.

  4. İKİNCİ TURDA MEHMET ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI: DÜNYA<p> İkinci turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in lezzetli tabağı dünya yapılması istendi. Mehmet Şef tabağı böyle anlattı; <p> Şimdi arkadaşlar, çok hızlı gidebilirsiniz. Önce bir tane patişo hamuru yapıyorsunuz. Patişo hamurunu yaptıktan sonra üst hamur yapıyorsunuz. Evet, tereyağı, un, toz şeker ve granül kahve. Granül kahveyi üstüne koyuyorsunuz. Yapmış olduğunuz çiğden patişonun üzerine bu hamuru da koyuyorsunuz. Ondan sonra fırına sürüyorsunuz. Zaten bu içi boş gibi bir şey oluyor. Sonra pastacı kreması yapıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Vanilya çubuğu, beyaz çikolata, toz şeker, mısır nişastası, süt, un ve tereyağı ile güzel bir pastacı kreması yapıyorsunuz. Onun içini dolduruyoruz. Ondan sonra arkadaşlar, çikolata toprağı yapacağız.

    İKİNCİ TURDA MEHMET ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI: DÜNYA

    İkinci turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in lezzetli tabağı dünya yapılması istendi. Mehmet Şef tabağı böyle anlattı;

    Şimdi arkadaşlar, çok hızlı gidebilirsiniz. Önce bir tane patişo hamuru yapıyorsunuz. Patişo hamurunu yaptıktan sonra üst hamur yapıyorsunuz. Evet, tereyağı, un, toz şeker ve granül kahve. Granül kahveyi üstüne koyuyorsunuz. Yapmış olduğunuz çiğden patişonun üzerine bu hamuru da koyuyorsunuz. Ondan sonra fırına sürüyorsunuz. Zaten bu içi boş gibi bir şey oluyor. Sonra pastacı kreması yapıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Vanilya çubuğu, beyaz çikolata, toz şeker, mısır nişastası, süt, un ve tereyağı ile güzel bir pastacı kreması yapıyorsunuz. Onun içini dolduruyoruz. Ondan sonra arkadaşlar, çikolata toprağı yapacağız.

  5. MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU<p> En kötü tabağı hazırlayan ismi şefler belirledi ve bir isim Masterchef'e veda etti. Şefler 14. haftada en kötü tabağı hazırlayan ve elenen ismi Akın olarak açıkladı. Akın Masterchef hayallerine veda etti.

    MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

    En kötü tabağı hazırlayan ismi şefler belirledi ve bir isim Masterchef'e veda etti. Şefler 14. haftada en kötü tabağı hazırlayan ve elenen ismi Akın olarak açıkladı. Akın Masterchef hayallerine veda etti.